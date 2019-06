"No podremos afrontar los próximos retos sin la Inteligencia Artificial y el Big Data"

La Ventana visita el Complejo Duques de Pastrana en Madrid por Cruce de Caminos, un encuentro de mentes brillantes. Nos acompaña Nuria Oliver, Ingeniera del Año 2018, y Pedro Baños, experto en geosestrategia.

Oliver va a presentar una ponencia en la que habla sobre el avance del Biga Data y la Inteligencia Artificial. "No vamos a poder afrontar los próximos retos sin la Inteligencia Artificial y el Big Data". Estos retos no solo se relacionan con los ordenadores, sino que abarcará todos los ámbitos, como la salud. "Es una oportunidad para que la sociedad se dé cuenta de lo que podemos hacer y hacia dónde vamos".

Defiende la responsabilidad de las personas en cuanto a las cuestiones éticas de la tenología: "Somos nosotros los que creamos la tenología, deberíamos ser nosotros quien decidamos cómo la usamos". Para ello hace falta información. "Hay que divulgar mucho más y comunicar más en términos que sean asequible".

Prevee que en el futuro "van a aparecer muchos nuevos puestos de trabajo que no sabemos cómo serán ni cómo suplirlos, porque falta ese conocimiento". Sin embargo, Baños no tiene esta concepción tan optimista del futuro.

Para él, "esta tecnología también tiene un lado perverso, también se va a utilizar para la guerra". Una guerra, según dice, marcada por la robótica, aunque no por ello menos sangrienta. "Son robots que van a acabar agrediendo a personas tambien". Pero también como forma de represión: "Se va a poder controlar las poblaciones como nunca se ha podidio hacer". Reclama "un avance ético junto al tecnológico".

Oliver cuestiona esta inevitabilidad de la que Baños habla y recalca el empoderamiento de la sociedad. "Tenemos que entender que cada vez más las decisiones que afectan a miles y millones de peronas serán tomadas por algoritmos: qué noticias leemos, la música que escuchamos... podrán elegir que tratamiento se nos aplica, una sentencia judicial".

Defiende el querer que los algoritmos tomen estas decisiones. "Las decisiones humanas no son siempre correctas", que pueden estar influidas por errores, falta de conocimiento, discriminaciones, intereses... "Los algoritmos nos ayudan a tomar decisiones con datos más justas".

Aun así, reconoce que "no tenemos una alternativa en la que no te espíen pero puedas disfrutar de los beneficios de la tecnología". Por eso, Oliver trabaja en un proyecto que pretende acabar con eso y poner a las personas en el centro. "A lo mejor soy muy optimista, pero no se puede ser investigadora sin serlo. Hay que contruir esas alternativas".