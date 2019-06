Carlos Bardem: "Es la historia real del español que fue el mayor traficante de esclavos del siglo XIX"

"¿Cuánto llevo aquí? ¿años? Abandonado por mi hijo, preso de mi locura, ¿desvarío? no lo creo, simplemente a veces mezclo pasado y presente, revivo otros tiempos (...) si estoy loco, que insisto, no lo creo, ya lo estaba de antes y lo único que sufro es de memoria, ¿quién puede vivir sin estar loco?".

Son algunas de las palabras de Mongo Blanco, el último libro de Carlos Bardem. Según él mismo, es un loco, un autor que reconoce haber tenido una relación vital con la locura: “He visto su sombra muchas veces”. Esta es una novela de aventuras; aunque, como él mismo dijo, "hay dos temas fundamentales que son la memoria y la locura".

Esta novela está basada en hechos reales. El autor estudió la historia contemporánea de España y descubrió a Pedro Blanco, el protagonista de la novela, un negrero malagueño y el mayor traficante de esclavos del siglo XIX, tanto que Bardem lo ha llegado a comparar con el narcotraficante más famoso. "Es el Pablo Escobar del siglo XIX", le comentó a Macarena Berlín. Le sorprendió tanto que no se conociera este personaje que aprovechó para escribir y saber más de la trata de esclavos y nuestra participación en ella.

España fue el último país de Europa en abolir la esclavitud, fue en 1886, casi cuatro décadas más tarde que en el resto del continente. Además, "está documentado que en esos 400 años de esclavitud se raptaron y se vendieron 12 millones y medio de personas en todo el mundo, aunque hay otros autores que dicen que esos datos de esclavos son apenas el 15% del volumen real. Hablamos de 83 millones de personas".

Para la creación de este personaje en el libro, Bardem asegura que "cuando el personaje de tu novela es un monstruo, si lo creas sin carisma es insoportable de leer, hay que hacer un monstruo atractivo, aunque este mismo personaje ya lo fue". Pero lo que el autor ha incorporado a Pedro Blanco es la inteligencia y el cinismo.

Además creó al doctor Castells, un personaje cuya función, según contó Bardem en Los muchos libros, es plantear las mismas dudas que tendrán los lectores: "Si el lector tuviera la oportunidad de sentarse enfrente de un negrero del siglo XIX le haría las mismas preguntas que le hace este personaje".

Mongo Blanco, un trabajo de dos años y medio de redacción, mucha documentación y mucha locura tras hacer las paces con el ser humano que es el autor ahora. Bardem se compara con Pedro Blanco, porque ambos hacen un ejercicio común de memoria: "Yo me recuerdo, me novelo y hace tiempo que me llevo mejor conmigo mismo".