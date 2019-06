"No deseo a mi pareja después de los partos, pero muchas veces cedo"

Pepa es una mujer de poco más de treinta años, con una relación de largo recorrido, dos hijos y muy pocas ganas de sexo. Desde que nacieron sus hijos, se acabó. Los niños se llevan 18 meses, lo cual convirtió su vida en una odisea. “Muchas veces cedo. Sé que para que la pareja funcione es importante que funcione la cama. He perdido el deseo sexual y no sé cómo recuperarlo.” Carolina Armero, sexóloga, atendió a nuestra llamada y explicó la necesidad de alimentar el deseo desde otros frentes, siendo la comunicación el pilar de ese tratamento. “La solución muchas veces no la tendrás tú sola, sino el conjunto de la pareja”, reconoció Carolina,”no hay pastilla milagrosa. Cada caso es un mundo, pero el origen del distanciamiento debe ser encontrado por los dos, uno solo no puede.





Qué suerte tuvimos con encontrar a Juan, un hombre de menos de treinta años con problemas de eyaculación precoz de largo recorrido que le amargaban la vida. Juan ha llevado su problema como un estigma, sin querer hablar del tema y sin mencionarlo, ayudado por sus parejas que intentaban ayudarlo. “Llegué a mentir respecto mi problema de eyaculación precoz. Le decía al médico que me corría a los cuatro o cinco minutos cuando no llegaba a treinta segundos”. Hasta que se hartó y optó por intentarlo con el método Myhixel, una App con un entrenamiento y un masturbador específico con el que ha conseguido controlar su problema.





¿Cómo es la sexualidad de las personas diabéticas? Nos hicimos esta pregunta, puesto que seis millones de españoles sufren esta enfermedad. Dr. Juan Ignacio Martínez Salamanca, médico especialista en urología del H.U. Puerta de Hierro de Madrid. Los hombres sufren alteraciones de la erección, el deseo sexual y la eyaculación. Las mujeres sequedad vaginal, problemas con los orgasmos y con la sensación de placer. A partir de aquí todas las complicaciones de la diabetes afectan de una u otra manera a los enfermos. ¿Qué hacer? ¡Informar al médico siempre de que el sexo no funcione!





La semana del Orgullo viene cargadita de eventos: El Patillas nos puso al tanto de la fiesta raw erótica que se celebra este fin de semana en Madrid, S, 29 de junio, sala Shoko. Con dos horarios. Uno hasta las 0:00 en la que aprenderemos de sexualidades no convencionales, erotismo, burlesque y todo cuanto imagines relacionado con el placer y otra a partir de las 0:00 y hasta bien entrada la madrugada en la que la fiesta será una cita liberal para amigos que quieran experimentar, descubrir, supeditar y gozar al sexo más responsable y adulto. También esta semana del orgullo, el proyecto Tócate mucho está que se sale. A su relato audiovisual (un corto, cortito contundente y buenísimo para compartir en RRSS) se suman los talleres y charlas que impartirán tanto en Huesca como en Madrid donde no faltarán los discursos narrativos en torno al placer femenino y su descubrimiento. ¡Pásense y tóquense mucho! Y, para saber más de sexualidad femenina, contamos con Espe López de Betasexología quien, primero nos desgranó cómo prevenir las ETS que provoca el sexo lésbico, descubrimos, por ejemplo, que el condón masculino sirve también para las chicas. Solo hace falta saber cómo usarlo. Pero nuestra sexualidad y goce va por derroteros que Espe analiza en sus talleres y puestas en escena. Para que aprendamos que las mujeres, cuando tenemos sexo entre nosotras penetramos, no solo hacemos cunnilingus y disfrutamos de una sexualidad propia. Qué bueno plantearnos saber cómo.

Y yo quise despedirme deseándoles una muy feliz noche de San Juan, que si empezamos teniendo sexo esa noche, nos espera el mejor de los veranos.