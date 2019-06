'En los 90', la familia está en la calle

Dice Jonah Hill que lo suyo es una carta de amor, un mirada melancólica a su adolescencia, a la época que marca tu vida. “La historia no es un biopic pero es personal en ese sentido. Me siento identificado con tener 13 años, estar solo, encontrar una comunidad fuera de tu hogar, un grupo de amigos, algo de lo que enamorarse… Y en última instancia, esta película es sobre un grupo de niños en ese momento en el que eres tú y tus amigos contra el mundo. Y tu familia es menos importante que tus amigos”, explicaba durante una entrevista en el programa de Seth Meyers.

El actor que se convirtió en una estrella con Supersalidos y luego estuvo nominado al Oscar por Moneyball y El Lobo de Wall Street demuestra pericia en la escritura y habilidad detrás de las cámaras con un historia que se conforma como un viaje entrañable al fin de la inocencia. Stevie es un chico de 13 años que vive en Los Ángeles de los años 90 en un hogar desestructurado. Con una madre ausente y un hermano problemático, interpretado por el siempre consciente Lucas Hedges, busca refugio, compañía, en la calle, en esos jóvenes con monopatín que inundaban la ciudad al ritmo del mejor rap.

Sunny Suljic protagoniza esta cinta de iniciación. El actor y también skater desprende carisma, rabia y rebeldía generacional en un papel cautivador. Jonah Hill buscaba en esta historia personal y emocional reivindicar el sentido social del skate. Me dio una ética, una estética y un punto de vista, recuerda el ahora realizador. "Tengo una vida muy rara, porque empecé queriendo ser escritor-director y luego caí accidentalmente en esta increíble carrera de 16 años como actor, que ha sido un viaje demente, y es aún un viaje demente. Por eso me tomé mucho tiempo para averiguar cómo hacerlo. Tengo el puesto de director en tan alta estima que no quería ser solo un actor haciendo el tonto tratando de hacerlo. Es algo que me importa, que es importante. Entonces me tomé cuatro años y esperé hasta tener una historia que significara algo para mí", añade.

No hay impostura, no hay artificios, rodada en 4:3, Jonah Hill reconstruye la estética y el espíritu de una época sin ser complaciente. "Me siento como todos los personajes de alguna manera porque cuando eres joven, especialmente en los años 90, lo mejor que puedes hacer es intentar algo o preocuparte por algo. Son unos idiotas bastante entrañables. Como mis amigos y yo fuimos. Cometen tantos errores, hablan tan mal, hay masculinidad tóxica, homofobia, cosas que son fieles al tiempo y difícil de ver hoy. Pero sentí que sería más ofensivo ser revisionista, cambiar la mirada de lo que fue que poner un espejo de lo feo que era. Estos niños hacen cosas, se ponen en peligro, pero al mismo tiempo se aman profundamente. Nada es blanco o negro, y si tengo la oportunidad otra vez siempre quiero crear personas complejos que desafíen nuestras definiciones de lo bueno y lo malo", declaraba en el citado late night.

En los 90 es una cinta cautivadora, auténtica y sincera que retrata la vida en la calle, el sentido de comunidad, la integración multicultural y el valor de la hermandad en un ambiente marginal. Entre el hiperrealismo y el tono documental, Jonah Hill llena de alma este relato de tránsito.