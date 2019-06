"Mi mujer, lactante, se examina mañana de las oposiciones. No hay opción de darle el pecho al bebé en lo que dura la prueba"

La mujer de Javier es maestra interina de primaria, "este sábado oposita con la peculiaridad de que lo hace con un niño de tres meses. No es la primera oposición que coincide con embarazado o parto, porque tenemos cuatro hijos y esta es la séptima vez que se presenta. Pero en este caso el bebé sólo quiere pecho, no quiere biberón, ni chupe, ni nada. Así que hablamos con los sindicatos de educación y nos dijeron que la única opción era que el Tribunal le diese permiso para salir a darle el pecho al bebé, en un examen que dura tres horas y media", describe Javier. La mujer de Javier lleva preparándose el examen todo el año "entre el embarazo, los tres niños que tenemos, su trabajo como interina a tiempo completo, lo raro es que haya conseguido estudiar lo que ha estudiado. Le deseo mucha suerte, y aunque no apruebe la queremos más todavía".

