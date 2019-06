Comedia Perpetua | 1x38 | Yorya, estás despedido

Comedia Perpetua 1x38 | Se han cometido errores.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya... tal vez por última vez...

******************************************

Wikipedia de Natasha Leggero, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://en.wikipedia.org/wiki/Natasha_Leggero

Monólogo de Miguel Campos en la Resistencia.

https://youtu.be/qmvmn6mf1FI

"Live at Bimbo´s", el especial de Natasha Leggero.

https://chillax.to/film/natasha-leggero-live-at-bimbo-s-10246/

Ladrillazo, el juego de mesa que patrocina "Roast to the people".

https://www.ladrillazo.com/

Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" no hemos hablado. Se han cometido errores...

Si este es mi fin, phienas, que esto sea lo último que os comparto.

https://youtu.be/ah2Lph1bmZc

******************************************

Siguenos en redes:

Facebook: https://www.facebook.com/PhiBetaLambda.Comedy/

Instagram: https://www.instagram.com/phi.beta.lambda/

Descarga la app en tu móvil o tablet:

Enlace Itunes Store: https://goo.gl/dBLXOz

Enlace Google Play: https://goo.gl/8oVRwZ