Comedia Perpetua | 1x39 | #Pray4Yorya

Comedia Perpetua 1x39 | El programa en el que se habla de comedia mientras se comen churros.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos.

Hoy con la visita de Víctor Ladrón de Guevara.

******************************************

Wikipedia de Paul F. Tompkins, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_F._Tompkins

Los podcast de Paul F. Tompkins en Spotify

https://open.spotify.com/artist/48tm4iqPWcSkFF5vxyb2pQ

Between Two Ferns, el programa de entrevistas de Zach Galifianakis

https://en.wikipedia.org/wiki/Between_Two_Ferns_with_Zach_Galifianakis

Conoce el Internet, la serie de entrevistas creada por Miguel Campos.

https://www.youtube.com/user/conoceelinternet

Laboring Under Delusions, el especial de Paul F. Tompkins disponible en Chillax.

https://chillax.to/watch/paul-f-tompkins-laboring-under-delusions-12243/?ep=14875

Conoce el Internet, con Antonio Castelo.

https://youtu.be/m4AeszKIBl4

Twitter de Víctor Ladrón de Guevara, el representante que una vez más viene a visitarnos.

https://twitter.com/VLGmanagement

Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" comentamos "Thank God For Jokes", de Mike Birbiglia.

Puedes verlo completo en Netflix: https://youtu.be/QOlnuN2PXbg

La semana que viene en "Thank you for this beautiful comedy" hablaremos de "Not Normal", de Wanda Sykes.

Puedes verlo completo en Netflix: https://youtu.be/-4YDUDhMcvM

******************************************

Siguenos en redes:

Facebook: https://www.facebook.com/PhiBetaLambda.Comedy/

Instagram: https://www.instagram.com/phi.beta.lambda/

Descarga la app en tu móvil o tablet:

Enlace Itunes Store: https://goo.gl/dBLXOz

Enlace Google Play: https://goo.gl/8oVRwZ