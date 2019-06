Comedia Perpetua | 1x41 | El programa que explica los chistes

Comedia Perpetua 1x41 | Un saludo a todos los técnicos.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.

Wikipedia de Eugene Mirman, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_Mirman

Cruïlla Comedy, el festival de comedia de Barcelona en el que estarán Iggy, Antonio y Miguel.

https://www.cruillabarcelona.com/es/cruilla-comedy/

Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" comentamos "Boyish Girl Interrupted", de Tig Notaro.

Puedes verlo completo aquí: https://youtu.be/gNfDCeWyYaQ

Ahri Findling, el cómico que dio su bendición a Yorya.

https://twitter.com/THEYCALLMEAHRI/status/1138440904715489281

