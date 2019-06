Pablo Laso: "Ha sido un año muy difícil para mí porque hemos tenido muchas situaciones difíciles de manejar"

Pablo Laso habló en El Larguero tras conseguir su quinta Liga Endesa como entrenador del Real Madrid, su décimo séptimo título desde que llegó a la plantilla del conjunto blanco, convirtiéndose en el tercer entrenador como más títulos en la historia del club. "No creo que los gane Pablo Laso, los gana el Real Madrid, los grandes jugadores que tengo, el grupo humano, la gente que trabaja todos los días. Pablo Laso está muy contento de entrenar a este equipo, a estos jugadores. He tenido la suerte de tener grandes jugadores y eso te hace más fácil ganar títulos. Compararme con Pedro o con Lolo... tengo demasiado respeto por ellos", explicaba el entrenador.

"El final de temporada sabe mejor cuando ganas. El último partido del año dicen que es el más importante de ganar y lo hemos conseguido. La temporada es muy difícil, tienes muchos momentos buenos, momentos malos pero tienes que seguir pensando en el crecimiento del equipo, en seguir siendo competitivo. Ha sido un año muy difícil para mí porque hemos tenido muchas situaciones difíciles de manejar", comentaba Pablo Laso, recordando la bajas tan importantes que ha tenido durante la temporada.

Repasando la temporada y su lista de jugadores, Pablo Laso se centra en dos de los suyos: "A Pantzar le he visto entrenar durante todo el año y ha crecido como jugador de manera impresionante. Tengo la sensación de que soy injusto con él porque tenía que jugar más. El ejemplo más notorio, Llull: para mí verle sufrir después de la temporada pasada y estar parado este año por chorradas. Le cortaba el ritmo y no ha podido cogerlo en toda la temporada. Ha sido muy duro. Te he hablado de dos de los dieciséis, imagínate lo que te puedo decir de todos"

Recordando los palos de la Euroliga o la Copa del Rey ante en Barcelona Lassa, Pablo Laso reconoce que "no sé que dolió más". "Dije que del tema de la Copa no voy a hablar, hay jugadores míos que todavía dicen que ellos han ganado la Copa. El tema de la Euroliga es diferente. Llegar a una Final Four ya es increíble. Juegas un partido con el campeón, un partido que lo estas llevando bien. Se te escapa y ya está. Hay que hacer ver que llegar hasta ahí es difícil. Hay veces que no puedes controlar lo que pasa y pierdes por cosas que no controlas"