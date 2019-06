El día que se gestó la independencia escocesa

El rey Alejandro III debía ser un tipo muy romántico, porque en marzo del año 1286 se fue de noche a visitar a su reina porque era su cumpleaños el día siguiente. Por desgracia, el regalo que le hizo fue dejarla viuda, porque se rompió el cuello al caer del caballo en medio de una tormenta. Su heredera, una niña llamada Margaret, vivía en Noruega, y en el viaje hacia Escocia para reclamar su trono se puso enferma y murió.

Los nobles escoceses, al no ponerse de acuerdo sobre quien debería reinar, le pidieron al rey Eduardo I de Inglaterra que hiciese de árbitro. Pero Eduardo resultó ser del tipo de árbitro que prefiere chutar a portería, y declaró que él debía ser el señor supremo de los escoceses.

Esto llevó a una guerra anglo-escocesa que no tenía pinta de acabar bien para los segundos, pese a los esfuerzos de líderes como Andrew de Moray y William Wallace. Eduardo mandó al que creía que era su escocés de confianza, Robert the Bruce, para que acabara con el problema escocés. Pero Robert, siendo él mismo escocés, acabó decidiendo que no podía ir contra su propio pueblo, y el 23 y el 24 de junio se encontró librando batalla contra Eduardo I y sus hombres, que eran bastante más numerosos que los escoceses. Pese a esta superioridad, se libró en Bannockburn una batalla que fue una derrota aplastante para los ingleses, que convirtió a Robert en rey e Escocia y aseguró la independencia de los escoceses unos cuantos siglos más.

Si te has quedado con ganas de más...