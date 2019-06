Dani Ceballos: "Con confianza todo es más fácil y lo mejor de Dani Ceballos está por llegar"

La Selección Española Sub-21 vivió este sábado una de esas noches que recordará para siempre tras golear a Polonia por 5-0 y lograr así una clasificación que parecía muy complicada al comienzo de la jornada y que ha permitido la presencia de España en los próximos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. En el último tramo de Carrusel Deportivo hablamos con Dani Ceballos para valorar el triunfo.

Dani Ceballos en los micrófonos de la Cadena SER con Mario Torrejón / Cadena Ser

"El equipo ha hecho un partido de diez. Me he sentido muy cómodo, contento, con confianza es todo más fácil, y lo mejor de Dani Ceballos está por llegar", reconoce el centrocampista que este sábado lograba uno de los goles del partido.

Con su futuro en el aire, y con cada vez más 'novias' para elegir de cara a la próxima temporada, Ceballos admite que "no me ha llamado Zidane. Está claro que el míster ha jugado al fútbol y sabe que en estos momentos tenemos que estar centrados" para además explicar que "no tengo que demostrar a nadie mi fútbol. Soy consciente de lo que soy capaz de hacer, y lo mejor está por llegar".

También habló de la charla que mantuvieron con el míster, Luis de la Fuente antes del encuentro: "nos había dicho que 4-0 y nos ha transmitido lo que teníamos que hacer en todo momento. Ha planteado el partido a la perfección y ahora no hay que caer a la rutina", reconoce el sevillano.

Luis de la Fuente y el convencimiento

El seleccionador español valoró la victoria y clasificación con Álvaro Benito en el tramo final de Carrusel Deportivo donde reconoció que "en la previa del partido estaba convencido de que íbamos a conseguir la clasificación. No soy amigo de predicciones pero habíamos puesto en el vestuario que 4-0. Sabíamos que íbamos a pasar".

Además, admite el mérito de los jugadores al decir que "cuando se tienen jugadores tan buenos y con una actitud y ganas de triunfar como las que tienen es más fácil acertar. La palabra con la que lo definiría sería convencimiento, ya que han salido convencidos de que la cosa iba a salir como la teníamos prevista", sentenció.

Mayoral hace balance

El encargado de rematar el partido con el 5-0 definitivo también analizó la victoria ante Polonia en "un partido de diez donde no nos ha faltado nada. Sabíamos desde el primer minuto a lo que íbamos a salir y se ha visto en el campo", además de echar la vista atrás y decir que "después de cómo empezó todo...el torneo no empezó de la mejor manera y hoy ha sido increíble".