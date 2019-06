Vero Boquete: "A mis amigos les haría mucha ilusión verme de blanco"

El Real Madrid está cerca de entrar al fútbol femenino a partir de la próxima temporada después de alcanzar un acuerdo con el CD Tacón para ocupar su plaza en la nueva competición que está preparando la Federación Española de Fútbol. Todo ello lo analizamos en el último tramo de Carrusel Deportivo con una de las jugadoras más importantes de la historia del fútbol español como Vero Boquete.

"Sin duda es una gran noticia, es una muy buena noticia. Todos nos lo esperábamos. Se viene hablando desde hace mucho tiempo, parecía que se iba a alargar un poquito más y todo indica a que casi es oficial. Es bueno para el fútbol femenino internacional pero principalmente para el español", explica Vero Boquete.

"Estamos hablando del Real Madrid y todos queremos que un club como el Real Madrid esté, sea de la manera que sea", admite sobre la noticia de la posible llegada del único grande que faltaba en la Liga Iberdrola.

En cuanto a la pregunta sobre si había recibido una llamada del presidente del Real Madrid responde que "no me ha llamado Florentino, el teléfono le he tenido atendido pero no me ha llegado nada. Sería muy raro recibir una llamada ya sin ni siquiera ser oficial", admite sobre una futura llegada a un Real Madrid femenino.

"Llevo mucho tiempo fuera y he tenido que irme fuera de mi país para ser profesional. Si ahora puedo volver a mi país y ser futbolista profesional en España sería un sueño y espero volver pronto", explica ante una futura vuelta al fútbol nacional, para admitir que "volver a España sería bueno, estoy centrada en mi club actual, en conseguir el título. No tengo preferencias, pero es evidente que el poder formar parte de un equipo como el Real Madrid sería bueno".

Vero Boquete también ha notado la repercusión de la noticia de que el Real Madrid podría contar con una sección femenina: "He recibido más mensajes y llamadas hoy que en los últimos 6 meses. A muchos de mis amigos les haría mucha ilusión verme de blanco".

"No sería lo más ideal el volverse locos hacer algo a lo grande cuando no hay esa experiencia en el fútbol femenino", termina sentenciando sobre la noticia adelantada por Mario Torrejón diciendo que el Real Madrid no se plantea hacer grandes gastos y sí priorizar la formación de la cantera.