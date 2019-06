Salva Sevilla: "Se rieron de nosotros aficionados del Deportivo, ahora estamos en Primera y ellos en Segunda"

Mallorca es una fiesta desde el domingo, alrededor de las once menos diez de la noche, cuando se consumaba el ascenso a Primera División merced a la hazaña de remontar el 2-0 de la ida favorable al Deportivo. Los protagonistas de la victoria, pasaron por el último tramo de Carrusel Deportivo tras la victoria.

El entrenador Vicente Moreno compareció ante el micrófono amarillo de la SER absolutamente empapado por sus jugadores, pero “hoy tiene cabida todo”, aseguró. “Los jugadores han trabajado muchísimo, se lo han currado y lo han producido”, añadió. Sobre su futuro, fue más escueto: “¿Seguir? Ojalá, no quiero hablar de eso ahora porque estamos muchos en la misma situación”.

Más contundente fue el consejero delegado del Mallorca Maheta Molango: “Como se vaya le cojo de los testículos y le cuelgo. Le tengo mucho aprecio, cree en el proyecto y se merece mucho el ascenso”.

Pletóricos estaban en el vestuario Abdón Prats y Salva Sevilla, desde donde contestaron a las preguntas de Pedro Fullana y compañía. Prats aseguró que algo le había hecho “crack” en la rodilla, pero que “el hielo está noche va para el vaso y mañana ya veremos”. Más serio fue al acordarse de incidentes en el partido de la ida en La Coruña: “Nada se tiene que plantear antes de hora porque al final te dan un toque de humildad. Estas declaraciones seguro que no le gusta a mucha gente, pero lo que nos ha llevado hasta aquí ha sido la humildad y otros antes de empezar el partido estaba en primera. Ha habido muchos comentarios y muchas cosas han ocurrido entre cuatro, cinco o seis paredes”.

Pasó a explicarlo Sevilla, al que algunos aficionados del Deportivo increparon en la zona mixta de Riazor mientras atendía a la SER: “Se rieron de nosotros cuando yo estaba en zona mixta, se rieron en mi cara cuando estaba hablando con vosotros, ahora nosotros estamos en Primera y ellos en Segunda”.

Pletórico estaba también Manolo Reina, que sacó una mano absolutamente salvadora con 2-0 en el marcador: “Creía que no iba a rematar, me viene y tenía que reaccionar rápido, no podía entrar el balón de ninguna manera”.

También habló en el último tramo de Carrusel Xisco Campos con sus hijas en brazos, que dieron a su padre “un 10”: “Cuando te juntas con gente así es una cuestión de trabajo, esfuerzo, mucha insistencia, hemos pasado por diferentes cosas y lo hemos conseguido (…) Hemos hecho un temporadón”.