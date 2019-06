James: "Mi futuro depende del Real Madrid. ¿Zidane? No he hablado nunca con él"

📻 El audio completo de @jamesdrodriguez con @JaviSanchezW: "La decisión depende más del Real Madrid, hay personas dentro que mandan mucho y yo no puedo hacer nada. ¿Si he hablado con Zidane? Nunca, nunca, nunca, nunca" pic.twitter.com/5cIJ2oawoQ — Carrusel Deportivo (@carrusel) 23 de junio de 2019

El futuro de James Rodríguez sigue estando en el aire. El futbolista cafetero pertenece al Real Madrid pero todo apunta a que no continuará en el conjunto madridista.

De hecho, en las últimas semanas se viene hablando de un serio interés del Nápoles, equipo entrenador por su ex técnico en el Real Madrid, Carlo Ancelotti. "¿Italiano? No, no mal (risas) ¿Real Madrid o Nápoles? No sé, ahora estoy pensando en la Copa América, todavía no sé donde voy a ir", comentaba James Rodríguez en declaraciones a Javi Sánchez, periodista de WRadio y la Cadena SER.

De hecho, James dejó claro que su futuro depende más del Real Madrid que de él mismo y que no ha hablado de ello con Zinedine Zidane. "Creo que depende más del club, hay personas dentro que mandan mucho y yo ya no puedo hacer nada. ¿Si he hablado con Zidane? Nunca, nunca, nunca, nunca".

