Delgado: "Tras el insulto, ¿qué línea roja hay? ¿cuál es el siguiente paso?"

Dolores Delgado, ministra de Justicia en funciones, ha hablado este lunes por primera vez después de las polémicas declaraciones del portavoz de Vox en Murcia, quien escribió frases como "la tiparraca esta es una embustera, y sus socios filoetarras así lo proclaman" y puso en boca de un supuesto inspector de Policía la frase "de una p*** sólo puedes esperarte putadas". Después, en otro escrito, aseguraba no referirse a la ministra.

Delgado ha lamentado que Vox esté "basando demasiado su discurso en temas de género", dirigidos a las mujeres, "con esta casi violencia verbal": "¿Después del insulto, qué queda?, ¿a dónde pasamos?, ¿cuál es el siguiente paso?, ¿qué línea roja hay después de una injuria?", se preguntaba la ministra.

"Estas cosas normalmente nos hacen reflexionar qué tenemos por delante", comenzaba diciendo. "Tenemos que erradicar ese sistema, se puede hacer el análisis político más fuerte, pero con argumentos, sin insultos", añadía. "Esas palabras demuestran lo contrario", continuaba.

Dolores Delgado ha incidido en que "la gente está cansada de la crispación y el insulto"."Vox basa demasiado su discurso en temas de género y dirigidos especialmente a las mujeres, casi con esta violencia verbal", explicaba, a la par que se preguntaba "¿Qué queda después de un insulto?"

Sobre Ciudadanos y PP, ha asegurado que no se han dirigido a ella y ha pedido un compromiso de los demócratas indiferentemente del espectro ideológico. "Es un momento de posicionarse. Esto está por encima de ideologías. Es la democracia, el respeto y la ejemplaridad como políticos", zanjaba.

Ante una posible denuncia, dejaba en manos de la Fiscalía esa decisión, ya que es un delito público y unas injurias contra una persona que representa una autoridad. "Es un delito que se persigue de oficio", explicaba Delgado.

"Me he pasado la vida intentando persiguiendo a los que más daños hacen", ha indicado, recordando su época en la que ejerció como fiscal. Es realmente frustrante para mi encontrarme con personas que no tienen escrúpulos

También se ha pronunciado sobre la sentencia de La Manada. "No me sorprendió. Eran unos hechos muy claros y definían una acción de lo que ahora se conoce agresión sexual". Dice "ahora" porque espera que se cambie a calificación de violación con la reforma del Código Penal.

"Se está en ello y a quien le corresponde está trabajando en ello", finalizaba ante la necesidad de formar un gobierno tras las elecciones del 28-A