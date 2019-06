Valeria Ros hace su sección pero sinceramente yo ya no sé ni de qué habla. Creo que nos da consejos para el verano pero no la solemos escuchar ya, últimamente desvaría mucho. Quequé no se prepara las preguntas del concurso cutre y las improvisa. Nuestros dos invitados de esta semana son Guitarricadelafuente, que es un muchacho muy joven con mucho talento y Arturo González Campos, que viene a hablarnos sobre todo de huevos fritos. Qué ganas de que se acabe la temporada.

