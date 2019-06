¿Cachetito al bocazas?

El portavoz de Vox en Murcia, Juan José Liarte, ha llamado “tiparraca” y “puta” a la ministra de Justicia en un tuit. El portavoz de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha cargado en las redes contra el fallo del Tribunal Supremo sobre La Manada dictado, a su entender, por la “turba feminista supremacista” y que tendrá delirantes consecuencias en el futuro penal del impotente o en las futuras relaciones sexuales del hombre que sólo encontrará seguridad yaciendo con prostitutas.

Los dos han retranqueado con las razones al uso: “no me refería a la ministra” o “era una opinión personal que se ha malinterpretado”; es decir, somos víctimas no de nuestra imbecilidad sino de la imbecilidad colectiva ciudadana que no sabe leer. Tanto Vox como sus socios de hecho, PP y Ciudadanos, a lo más que han llegado es a desmarcarse de esas “opiniones personales”, que es como si se acuerdan de tu madre y tu reacción es ponerte a silbar. Se echa de menos una mayor contundencia en la respuesta, por respeto a las instituciones ofendidas, a su condición de representantes públicos y a los ciudadanos, que no tienen por qué soportar según qué cosas. Pero es mucho pedir en quienes fueron responsables del casting que les abrió las puertas de las instituciones o los hizo necesarios.