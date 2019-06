Reunión por un fútbol español más justo

Las futbolistas españolas no tienen un convenio colectivo. Desde el mes de octubre se viene negociando para cerrar el convenio colectivo y estamos a junio y todavía no está firmado el acuerdo entre clubes y sindicatos. De hecho, las futbolistas han amenazado con ir a la huelga si cuando empiece la nueva temporada, el 8 de septiembre, no hay convenio.

Este martes a las 17:00 horas (hora peninsular española) se celebrará una reunión en la sede de UGT entre los clubes españoles y los tres sindicatos para tratar de ponerse de acuerdo.

Hasta el momento se han puesto de acuerdo en apenas un par de conceptos: el salario mínimo sería de 14.000 euros anuales en jornadas de 25 euros a la semana, aunque no se ponen de acuerdo en la parcialidad (hay clubes en España que tienen a sus jugadoras contratadas 17 horas a la semana).

No se ponen de acuerdo en la incapacidad: que las jugadoras reciban el 100% de su salario si tienen un accidente doméstico no relacionado con su trabajo. Los clubes solo quieren cubrir por ahora lo que sea en acto de servicio.

Otro ejemplo son las vacaciones: se ponen de acuerdo en que tengan 21 días seguidos de vacaciones cuando acaba la temporada, pero no se ponen de acuerdo con las vacaciones de Navidad.