Cañizares cuenta cómo intentó llevarse bien con Hildebrand pero el alemán pasaba completamente de él

Todos los lunes Álvaro Benito, Gustavo López, Kiko Narváez y Santi Cañizares ofrecen su punto de vista acerca de los temas de mayor actualidad del mundo del fútbol en El Larguero.

Como ex futbolistas que son, gozan de un criterio espectacular a la hora de analizar, y además de vez en cuando regalan ciertas perlas que a los hinchas del fútbol les encantan: anécdotas de entrenamientos y partidos que nunca antes han sido contadas.

Fue el caso este lunes de Cañizares, el cual, tras una serie de comentarios acerca de si a algunos de ellos les habían preguntado por si fichaban a este o este otro futbolista, contó cómo fue el inicio de su relación con el germano Timo Hildebrand.

"Yo venía de una relación de seis años comprometida con Palop, la vamos a llamar comprometida. Entonces yo ya tenía mi edad y pensaba a ver si este alemán, hombre ahora cuando llegue a ver si me llevo bien con él que no me apetece tener una relación complicada. Entonces vino Hildebrand y yo le preguntaba por su casa, su coche... y no me daba ni bola. Ni pelota me daba. Así que al quinto día dije, nada chico, es imposible, hay que llevarse mal", comentaba ante la carcajada del resto.