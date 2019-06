Ramón Besa: "La posibilidad de que el Barça juegue con Suárez, Messi, Griezmann y Neymar existe"

El FC Barcelona está siendo uno de los equipos protagonistas de este mercado de fichajes en el que, sin embargo, tan sólo ha fichado al centrocampista holandés De Jong. Sin embargo, en el club blaugrana manejan varios nombres para reforzarse y todos ellos los analizó Ramón Besa con Yago de Vega en El Larguero.

La 'operación Neymar'

"Es una operación que entiendo que a la directiva o al club les pueda interesar. Es "el arrepentido" que vuelve a casa en unas condiciones muy buenas para el club salvo las económicas. Una cosa es si le conviene o no al equipo. En el Barcelona quieren recuperar aquella imagen de Berlín con el tridente", explica Ramón Besa sobre la operación que traería de vuelta a Neymar al Barcelona.

En cuanto a cómo vería su vuelta la afición reconoce que "es el jugador que vuelve a casa y pide perdón, se están creando las condiciones para que la afición lo asuma, aunque no sé qué respuesta van a tener. Más allá de si se puede realizar o no, tengo mis dudas por si al equipo le conviene", reitera llegando a admitir que "me apuesto un café a que vuelve".

El PSG es el que tiene la clave para desbloquear esta operación: "Si accede, y para que acceda se tendrá que hablar de Dembèlè y Coutinho...¿te imaginas una delantera Mbappé-Dembèlè-Griezmann? Bartomeu lo que no quiere es disgustar a Messi...y en ese caso pagaré el café con gusto".

El fichaje de Griezmann

"Si estamos en condiciones de mercado es un buen fichaje los 120 millones de Griezmann. En el club piensan que puede jugar en el Barça que, sin fichar a nadie y estando pendiente de cuadrar sus cuentas, hace ver que está en el mercado y eso a nivel de marca está muy bien", explica Ramón Besa.

Sobre si Griezmann encajaría en el Barcelona con una posible llegada de Neymar reconoce que "igual juega con un doble pivote. La posibilidad de que el Barcelona juegue con Suárez, Messi, Griezmann y Neymar existe. También desde Uruguay hay un jugador como Stuani que está esperando a ver qué ocurre. Creo que en el Barcelona tienen un problema asambleísta y no se sabe quién toma la última decisión".

El intercambio Cillessen-Neto

"Para mí el Barcelona pierde porque nadie ha pagado la cláusula de Cillessen. Fichan a un gran portero como Neto, pero no han conseguido producir aún un segundo portero que venga de la cantera", sentencia Ramón Besa.