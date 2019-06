Savater: "Vox es un partido pequeño, que no nos gusta, pero de momento está dentro de la Constitución"

Fernando Savater asegura que en el panorama político español “mucho más” que las diferencias entre la izquierda y la derecha cuenta “el constitucionalismo y el inconstitucionalismo”. Para el filósofo vasco, los partidos “contaminantes” de la democracia son “los separatistas catalanes y Bildu” porque son “activos y funcionan contra España de una manera fehaciente”. Descarta de las agrupaciones “antidemocráticas” a Vox porque es “un partido pequeño, que no me gusta, pero de momento está dentro de la Constitución”. Savater ha subrayado que la extrema derecha francesa es diferente a Vox porque el partido de Le Pen “tiene unas características antisemitas y un planteamiento económico” que no tiene la formación de Abascal y se ve como un movimiento “peligroso” porque “es un partido mayoritario que incluso ha ganado las elecciones europeas a Macron”.

En una entrevista en ‘Hoy por Hoy’, Savater ha restado importancia a la crisis interna en Ciudadanos por su veto a Sánchez y sus pactos con la derecha porque es “una crisis de crecimiento” que “se alimenta desde el exterior” debido a que “muchos desean que desaparezca”. Savater considera normal que Rivera haya rechazado reunirse otra vez con el presidente en funciones “dado que no ha propuesto nada a Cs para intentar ganarse su voluntad”. “No se puede confiar en una persona que llegó con una moción de censura gracias a los elementos menos recomendables del Parlamento", ha dicho el filósofo.