"Mis alumnos fueron mi inspiración"

Hay profesores que marcan, que van mucho más allá del temario de su asignatura. Hoy se asoma a La Ventana uno de ellos, Luis Ignacio García. Nacho, que es como le conocen, enseña física y química en el Instituto de Secundaria La Magadalena, en Avilés. Ayer publicaba en un twit lo siguiente: “21 de junio. Solsticio de verano. Mi última clase. Ha llegado la hora de la jubilación. Me voy satisfecho. Si viviera mil vidas, probablemente en las mil hubiera sido profesor”.

Ese mensaje ya ha llegado a 180 mil personas y tiene miles de me gustas y respuestas. “El primero sorprendido he sido yo. Jamás hubiera pensado que un twit fuese a tener esta repercusión” dice. En la red muchas personas le han hecho llegar sus palabras, pero para él las más especiales son las de sus alumnos “me conmueve que se acuerden de mi con gratitud, que recuerden mis clases, que recuerden además de las enseñanzas de física y química otras enseñanzas que les transmito” nos cuenta.

A pesar de que Nacho ha recibido varios reconocimientos por divulgar la ciencia, su verdadero premio es que los estudiantes con los que comparte el día a día consideren su trabajo, "me parece extraordinario”, comenta. “Mis alumnos para mí fueron mi inspiración. Todo lo que he hecho es para intentar que comprendan”. Por eso sus lecciones no son frente a los libros, “siempre damos clases en el laboratorio, porque si queremos entender la naturaleza, la naturaleza está ahí. Experimentamos y nos hacemos preguntas”.

Hubo un profesor que le cambió la vida, Carlos Barragán fue determinante para que estudiase química, y seguro que él también ha cambiado la de más de un joven. Ahora que se retira de las aulas continuará su labor en su página FisQuiWeb.es “probablemente ahora que voy a tener más tiempo la amplíe”, declara para consuelo de muchos de sus alumnos.