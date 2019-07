El director y guionista, Álvaro Díaz Lorenzo, vuelve al cine para contar la historia del apellido Japón en Andalucía, más concretamente en Coria del Río. Lorenzo se lanza con una cómica película algo excesiva en cuanto al uso de tópicos y con un guion que reclama más.

En 1614 una expedición japonesa encabezada por el nieto del emperador aterrizó en el pueblo sevillano de Coria del Río donde se enamoró de una sevillana, formó una familia y nunca más volvió a Japón. 400 años después, el Emperador Satohito muere y su heredera, al ser mujer, no puede optar al trono. Tras una exhaustiva búsqueda para encontrar a un varón sucesor a Emperador, encuentran a Paco Japón, un padre de familia que vive en Sevilla. Este choque lingüístico y cultural forma una cómica película con Dani Rovira y María León como protagonistas.

"No se parecen en nada ni en la lengua ni culturalmente. A pesar de ser dos países primermundistas, la manera de vivir y entender la vida, el trabajo, el amor, la amistad o las relaciones sociales son muy diferentes. Pero no es incompatible, ningún español se va a morir en Japón ni ningún japonés en España. Al contrario, es muy divertido y enriquecedor hacer este tipo de intercambios", comenta Dani Rovira sobre esta gran diferencia de culturas, una diferencia que ha podido vivir en primera persona durante el rodaje en el país oriental.

La cinta, basada en hechos reales, reivindica la sumisión en la que se encuentran las mujeres en Japón y critica la Ley de Sucesión en la que las mujeres no pueden adquirir el poder, así lo comenta su director: "Cuando descubrí la cultura japonesa me di cuenta de que son muy machistas, por eso quería empoderar un poco al personaje de María León. En esta comedia quería dar un toque feminista sin alardear de que es una película feminista, sino aprovechar algo como que la mujer no pudiera acceder al trono para reivindicar. A mí me han enseñado que todos somos iguales y por eso los personajes de Dani y María tratan a sus hijos por igual. Reivindica el feminismo sin sacar la bandera".

"La familia Japón son feministas porque como matrimonio son un equipo, y como matrimonio hay una igualdad. Esto lo intentan defender en España, Japón o donde vayan. Lo que sí sé es que estos dos personajes, como forma de vida, tienen el feminismo inyectado en su casa y no se diferencian entre ellos. El feminismo es un tema de conciencia, creo que tiene que haber más conciencia, que es igualdad en todo el mundo. Hay países en los que está más evolucionado que otros, pero es un tema en el que hay que evolucionar", comenta María León sobre la implicación feminista que hay en la película.

'Los Japón' llega de la mano del director de la taquillera 'Señor, dame paciencia'. Ahora presenta una cómica película basada en hechos reales en la que mezcla dos culturas antagónicas como son la andaluza y japonesa.