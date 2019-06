Toni Nadal, sobre Wimbledon: "Lo que han hecho con Rafael es un poco feo, actúan así porque se sienten especiales"

Toni Nadal, tío de Rafa Nadal, pasó por El Larguero para opinar sobre que Federer será cabeza de serie en Wimbledon en detrimento de Nadal. La razón: Wimbledon utiliza una fórmula matemática que tiene en cuenta los últimos resultados logrados en hierba, en lugar de simplemente respetar el ránking ATP (como el resto de competiciones).

"Es un tema conocido. Los de Wimbledon acostumbran a diferenciarse por este tipo de cosas. No deja de ser un poco feo, pero es lo que han hecho toda la vida. Ellos están acostumbrados en ir a su aire y actúan así porque se sienten especiales. Se creen con derecho a hacer las cosas como quieren", comenzó.

El tío del tenista afirmó que se trata de "una falta de respeto". "Es una falta de respeto, pero sobre todo al circuito ATP. Sería una falta de respeto a Rafael si actuaran deliberadamente sobre él. Ellos actúan sobre su criterio, se toman la libertad de hacerlo a su aire. Si todo el mundo hiciera lo mismo sería un desbarajuste", añadió.

"Es un tema de falta de respeto a las nombras. Las normas del ATP son las normas que deberían regir en el circuito profesional. Si ellos no lo hacen, algo falla. Pero yo también culpo a la ATP: si ellos dijesen que no se juega así, se acabaría el problema. Si no las cumples, no están en el circuito. Se hubiese acabado antes", explicó.

"Veo a Rafa con más posibilidades, llega pletórico de moral"

Nadal llega a Wimbledon sin haber pisado la hierba desde junio del 2018. No obstante, Toni Nadal se mostró optimista. "Creo que llega en un buen momento de forma, con moral suficiente: viene de ganar Roland Garros. Es verdad que lo de junio puede ser inconveniente, pero creo que con dos semanas de entrenos le puede bastar", analizó.

"Yo le veo con más posibilidades que el año pasado. Llega pletórico de moral. Llega con dos victorias importantísimas en Roma y en Roland Garros, pero ya veremos. Todo cambia en el deporte de un día para otro", añadió.

Sobre si Nadal parte como menos favorito que el número uno y el número tres, Toni Nadal fue contundente. "Está claro que Federer y Djokovic son mejores en hierba porque han ganado cuatro y ocho veces y Rafael dos. Pero creo que no están muy lejos tampoco, creo que están con fuerzas similares", concluyó.