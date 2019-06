Javier Cercas: "En 2017 los que creíamos que éramos catalanes supimos que no lo éramos"

“Si fuera Ortega y Gasset diría que no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa”. Así ha definido Javier Cercas el problema político en España. El escritor, no obstante, ha dicho que esta situación no es exclusiva de nuestro país y ha recordado las protestas de los chalecos amarillos en Francia, el gobierno “fastiszoide” de Italia o “el problema monumental” del brexit en el Reino Unido. “Todo viene de la crisis económica, que es comparable a la de 1929”, ha recordado Cercas, porque en el crack del 29 se consolidaron el nazismo o el comunismo y en esta última crisis han llegado al poder nacionalistas populistas.

El escritor ha subrayado también que “lo que ocurre en Cataluña es una manifestación de ese mismo terremoto”. Ha recordado que él, que emigró con su familia a Cataluña, que habla catalán y se ha empapado de la cultura catalana y que se considera catalanista, descubrió en 2017, fecha del referéndum ilegal, que “los que creíamos que éramos catalanes supimos que no lo éramos”. “No bastaba vivir y trabajar en Cataluña, como formuló Jordi Pujol en el pacto fundacional de la Cataluña moderna, había que ser separatista”. Cercas ha lamentado que los sucesivos gobiernos independentistas hablen “en nombre de todos los catalanes”, “se pongan la venda” negando que existe una división social y califiquen la situación como "un problema de Cataluña contra España" cuando “es en realidad un problema entre catalanes”.