"Nunca he ocultado mi identidad sexual pese a la represión en España. Es parte de mí"

Eduardo Levaggi nació en Montevideo, Uruguay, donde "no viví la situación de persecución que vivió el colectivo lgtbi en España", cuenta. Pero Eduardo emigró a España hace décadas y aquí se encontró con "algo que no conocía". La represión no le impidió integrarse a la perfección, y Eduardo usa su experiencia para ayudar a personas en la Fundación 26 de Diciembre. "Yo siempre he intentado no ocultarme, las condiciones de Uruguay eran distintas, un país laico, permisivo, pero siempre he mantenido una relación de intentar contar que mi identidad sexual es parte de mí, yo soy muchas más cosas que gay", describe. Para Eduardo, "habría que estar muy alerta para que las conquistas no se pierdan. Habría que incidir más en la diversidad, que es parte del ser humano".

