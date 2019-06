"Para mí Chernobyl es una obra maestra"

Chernobyl es la serie de la que más se habla últimamente, hoy Carlos Boyero nos comenta sus impresiones. “No la veas de golpe porque te puedes quedar tocado, transtornado”, recomienda, porque “sabes la barbarie con la que te vas a topar pero está desarrollado de tal forma, con tal clima…”. Además, cree que “lo que te aterra, aparte de que eso pudo haberse evitado, es la ocultación de la verdad, la manipulación absoluta. Lo que ocurre en un mundo totalitario.” En este caso lo tiene claro, “para mí es una obra maestra. Ahí HBO demuestra que sigue siendo la reina”.

Boyero también habla de la película que inauguró el último Festival de Cannes, Los muertos no mueren, de Jim Jarmusch. “Como película de terror no, pero como comedia…” opina. Es bastante crítico con el film, “no entiendo por qué hizo esta película”, y con el director, “yo de no soy de Jarmusch. Nunca he considerado a este señor como el genio revolucionario del cine que aseguran sus fans.”

Mejor opinión le merece Los días que vendrán, de Carlos Marques. Pese a no haberle gustado el anterior trabajo del director, 10.000km, respecto a la triunfadora del pasado Festival de Málaga dice: “Creo que está muy bien, que consigue lo que se propone”. Especialmente recomendable para aquellos que han pasado por el proceso de tener hijos, porque seguro que se identificarán.