El director y guionista belga, Oliver Masset-Depasse, lleva al cine su tercer largometraje y su segundo thriller después de ‘Illegal’ y ‘Santuario’, una película que relata lo que era la banda terrorista ETA en 1984. Ahora presenta un thriller psicológico de época con Veerle Baetens y Anne Coesens como protagonistas.

Alice y Céline son dos amigas que comparten chalet en la Bruselas de los años 60. Además de vivir juntas, han criado a sus hijos como íntimos. Sin embargo, lo que ha sido una bonita amistad empieza a tambalearse cuando Maxime, el hijo de Céline, sufre un accidente ante la presencia de su mejor amiga y muere. A partir de aquí las mentiras y las venganzas empiezan a surgir en esta clásica película de suspense que mantendrá al espectador con la intriga hasta el final.

Masset-Depasse basa su historia en la novela psicológica de Bárbara Abel, 'Derrière la haine'. "Buscaba contar una historia sobre el lado oscuro del instinto maternal porque ya había experimentado el lado positivo en mis películas anteriores. Bárbara Abel, que es amiga, me llevó el libro a través de Anne Coesens, actriz de la película, y en cuanto la vi supe que tenía los ingredientes de una historia que quería contar. Al leerla, lo que me llamó realmente la atención fue no solo que era un thriller interesante de contar, sino que era muy emocional. El thriller como ejercicio de estilo viene a ser bastante frío mientras que aquí la historia está alimentada por un drama humano, esto la hace más interesante", comenta el director sobre su interés hacia la historia de la escritora belga.

Tal y como dice el título en castellano, ‘Instinto maternal’ cuenta desde las primeras escenas con el instinto de una madre que sabe que le quieren causar el mal a su hijo. Una cinta que, además, cuenta con un toque feminista tal y como sucedió en sus películas anteriores.

"Aunque sea un hombre soy feminista, de hecho, me parece que en el me too faltó más apoyo por parte de los hombres. Lo llevo estudiando desde hace tiempo, el feminismo y la relación entre hombres y mujeres, y creo que el hombre ha expoliado a la mujer desde tiempos inmemorables. La mujer es el origen de muchas cosas. El hombre ha hecho mucho robo y mucha apropiación. Alice y Céline son dos mujeres con muchos potenciales, vecinas de la misma clase social y ambas heridas por las dificultades de la vida. Alice perdió a sus padres, esto la volvió más frágil y le provocó trastornos psicológicos. Céline es una mujer con mucha voluntad que se sobrepuso a sus problemas de fertilidad para tener a su hijo. Las dos siempre se han dado apoyo mutuo, esa es la base de la película".

Los cineastas Hitchcock y David Lynch tienen también presencia en esta historia a través de su influencia. "Son referencias, para 'Instinto maternal' me he inspirado en ellos. No es una comparación pero me pregunté cómo yo como belga podía hacer algo similar a su producción".

Con un toque americano, el cineasta lleva al cine su tercer largometraje, una cinta que ha estado presente en el Festival de Toronto y en el que las verdades y mentiras se juntan para mantener atento al espectador hasta el último segundo.