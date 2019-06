Ni él ni su representante se van a mover, es el Real Madrid el que tiene que moverse

Este miércoles Antón Meana informaba en 'El Larguero' acerca de la última hora de la situación de Gareth Bale en el Real Madrid, futbolista que apunta a abandonar el equipo blanco este verano.

"Siguen los contactos con el entorno de Bale para buscarle una salida antes de la gira por Estados Unidos, algo que el jugador sigue descartando. No tiene prisa por decidir su futuro y repite a los suyos que hará la pretemporada porque tiene contrato", comentaba Meana en la Cadena SER.

Algo a lo que Yago de Vega apostilló. "Tú te encuentras al representante de Bale que te dice que el jugador está en Madrid más a gusto que en brazos y no se va a menear. Que si tiene contrato, que si no le encuentran algo... es decir, que ni su representante ni Bale se van a poner a hacer llamadas, que es el Real Madrid el que tiene que buscar el destino al jugador: tiene que ser un traspaso, no una cesión y que le mantengan la ficha. Un trabajo que no veas".