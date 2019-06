Fabián Ruiz: "No he visto a Dani Olmo, sólo lo he escuchado y se la he dado, lo importante era el gol"

Fabián Ruiz ha atendido a los micrófonos de El Larguero tras la victoria ante Francia que les lleva directamente a la final del Europeo Sub-21 frente a Alemania. El jugador del Nápoles fue clave en la victoria, especialmente en la jugada del tercer gol, centrándola para Dani Olmo sin ni siquiera levantar la cabeza para ver la posición de su compañero. "No lo he visto, sólo lo he escuchado y se la he dado. Muy contento por el gol que es lo importante. La verdad que había visto el portero para tirar pero he escuchado a Dani que estaba sólo", explicaba tras el encuentro.

Pero si hubo un hecho que cambió el rumbo del partido fue la para de Sivera tras el primer tanto de Francia, fruto de un penalti a su favor. "Al principio se puso cuesta arriba por el primer gol pero luego Sivera hizo una grandísima parada. Gracias a él nos vinimos arriba, el equipo tiró y pudo remontar. Ese momento fue clave porque se nos ponía la cosa muy difícil. El equipo tiró de corazón, tiró de alma y pudo remontar", comentaba Fabián Ruiz, una jugada con la que "comenzó la remontada".

Sivera, el salvador del partido

Instantes antes escuchábamos al portero de nuestra selección, el hombre que marcó un antes y un después en el partido, el que marcó la remontada de España para llegar a la final del torneo. "Era el dos a cero para ellos y ha venido bien para dar la vuelta al marcador. Ha sido un buen golpe. El equipo estaba muy concentrado y no nos ha afectado para nada. Hemos sido justos vencedores del partido", explicaba el jugador.

"Creo que en el partido del otro día demostramos que, de momento, estamos bien pero no nos podemos confiar. Tenemos que recuperarnos bien y afrontar el partido del domingo. Alemania es un grupo muy físico pero si estamos concentrados podemos hacerle mucho daños", comentaba, confiado de poder alcanzar el quinto título europeo para la selección española.

Marc Roca: " Somos un grupo excelente, vamos todos a una"

Marc Roca ha sido en el partido contra Francia, el hombre que comenzó con la remontada. Marcó el gol del empate y fue un pilar fundamental para el resto de las jugadas de la selección. "Muy contento de poder ayudar al equipo. Vivir esta experiencia es todo un sueño, estamos haciendo unos partidos increíbles", comentaba a Yago de Vega.

"Somos un grupo excelente, una piña. Vamos todos a una. Así es mucho más fácil, se nota mucho el buen ambiente. Después de la primera con el rechace he dicho "esta tiene que ir para dentro pero vamos", explicaba el jugador, muy contento por la relación con todos los compañeros, un buen rollo que se trasmite luego en el terreno de juego. "Será una final muy bonita. El domingo estaremos súper frescos para ir a la final a por la victoria", zanjaba.

Luis de la Fuente: "Hemos ido de más a más en este torneo"

También pudimos hablar con el orgulloso seleccionador, que volvió a pasar por los micrófonos de El Larguero. "Lo mejor de estos jugadores está por llegar. Vamos a intentar seguir creciendo. Queremos cerrar el ciclo ganando el torneo. Es un lujo para mí dirigir a estos jugadores. Hemos ido, no digo de menos a más, de más a más en este torneo. La seguridad y la confianza están siendo importantes", comentaba contento con el resultado y las sensaciones demostradas sobre el terreno de juego.

"Los jugadores son inteligentes y saben que en el grupo radica la fuerza. Alemania es el vigente campeón de Europa, pero delante va a estar un equipo con unas habilidades fuera de serie. Solo pensamos en ganar", zanjaba, ya pensando en el partido del próximo domingo donde lucharán por el quinto título para los nuestros.