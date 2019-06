Para qué sirve publicar la lista de morosos de Hacienda (y cuánto dinero del que refleja se puede recuperar)

¿Publicar la lista de morosos que este jueves ha hecho pública Hacienda sirve de algo? La lista se hizo para que los deudores pasaran la vergüenza de verse reflejado ahí de pagar lo que debían, pero, ¿realmente funciona? La conocida como 'lista Montoro', desde hace dos años la 'lista Montero', fue diseñada para eso. Y para algunos nombres ha sido así.

Para algunos nombres como el artista Miguel Bosé, el futbolista Dani Alves o el club de fútbol de Castellón sí que ha servido. Estos son ejemplo de nombres que han salido de la lista. Otros, como Mario Conde o Agapito García, primer ciudadano privado con mayor deuda, han recortado la cuantía de sus deudas pese a todavía aparecer en la misma. En general, es otra cuestión.

El nivel de deuda con Hacienda ha caído un 10% desde que se publica la lista. Hemos pasado de 15.700 a 14.100 millones de euros. ¿Esto es 'efecto vergüenza' o es 'efecto recuperación' económica? Quienes mejor conocen la lista aseguran a la SER que un efecto vergüenza no parece. Es cierto que el 42% de los deudores del primer listado ya no están a día de hoy, pero más que por ese efecto de vergüenza parece un efecto recuperación. Se lee que hay nueva entrada de dinero, que permite el saldo con Hacienda, y el ejemplo ejemplificador no es tanto.

¿Qué son 14.000 millones?

Se podría, por ejemplo, pagar todo el presupuesto del Estado en Justicia, Defensa, Seguridad Ciudadana y Cooperación para el desarrollo. 14.000 millones de euros son siete veces el presupuesto para Sanidad del Estado; cinco veces el presupuesto para Educación… Si los morosos pagaran, todo eso se podría pagar.

Para hacerse una idea de la magnitud de la deuda, España gasta en subsidio de paro unos 18.000 euros. 14.000 millones permitirían pagar casi todo el paro durante casi todo el año.

· Entrevista a José María Mollinedo, secretario general de Gestha:

¿Sirve de algo hacer pública esta lista?

Sirve para que la sociedad conozca cuales son las actuaciones que realiza la Agencia Tributaria y cual es uno de sus puntos débiles. Esta lista se va repitiendo cada año básicamente manteniendo las mismas personas y aquellas que salen no se nos informa si esas cancelaciones se han producido por el cobro o por prescripción o por insolvencia definitiva, lo que ocurre en la mayoría de los casos cuando una persona debe tanto dinero y no tiene patrimonio suficiente para que la Agencia Tributaria proceda contra él.

¿Eso es dinero que no se recupera?

Básicamente no se recupera. Casi la mitad, 6.700 millones, van a ser de difícil cobro porque se encuentran en un proceso concursal y esos procesos en la mayoría de las deudas que estamos viendo se corresponden en cuantía con la deuda de sociedad inmobiliarias. Los bancos han prestado el dinero para financiar esa obra en curso y tienen garantizado con una hipoteca un privilegio para el cobro de la parte de la deuda que se pueda dilucidar de la liquidación de la sociedad. Cuando llegue la Agencia Tributaria, detrás de ese crédito ya no quedará nada.

Hacienda ve la lista y ya sabe quiénes son los que nunca van a pagar.

Hacienda sabe que estas personas nunca van a pagar. Cuando alguien debe un millón de euros o cantidades superiores…esto no está al alcance de cualquier ciudadano. Hablamos de grandes compañías o personas con grandes rentas que tienen gabinetes muy especializados de asesoría detrás y que no dejan pasar el plazo voluntario de pago sin pedir un aplazamiento. Si no pueden pedir el aplazamiento porque no pueden garantizar el pago, entra en ejecutiva. Pero si dejan además correr el plazo de ingreso, van a llevar aparejado todo el poder coercitivo que tiene la recaudación tributaria, como pueden ser los embargos preventivos o las subastas de los pocos bienes. Después de ese proceso, queda una parte que no se cobra.

A la gente que sí pueda pagar si se le persigue. Si una persona que está en esa lista y no está pagando… ¿Hacienda le puede embargar su sueldo?

Sí, siempre que supere el SMI. Estas personas, desde luego, tienen patrimonio que seguramente quede a resguardo del fisco español ven a través de sociedades interpuestas de las que la Agencia Tributaria no tenga conocimiento de ellas o a través de fondos situados en paraísos fiscales. Esto hace que estas personas acumulen grandes rentas y acumulen un nivel de vida alto y muy alto.

Noticia elaborada con información de Javier Ruiz.