El juego del gallina es concursar con el otro lanzándose al precipicio, confiado en que tú lograrás frenar antes y el otro caerá al vacío.

En esto consiste la investidura sin acuerdo programático y de estructura de Gobierno previos. ¿Quién es más creíble en su peligrosa cabalgada? ¿Acaso ambos son irresponsables y candidatos al suicidio?

Más bien parece que se libra una batalla de poder: ¿quién manda aquí?. Conseguir por la negociación a cara de perro aquello que no se completó en las elecciones. Con razones. Pedro quiere mandar en su Gobierno: esgrime que incorporar a ministros de Pablo ahuyentaría a otros socios más moderados; y que Podemos no puede volver a votar contra un presidente de izquierdas. Pablo sabe que o logra un Gobierno de coalición o será un apoyo, no un gran protagonista. Es una pelea de debilidades, para combatir la flaqueza propia. El resto está peor, No juega ni quiere jugar.