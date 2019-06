Francisc Barbero, alcalde de Flix: "Nuestra preocupación era evacuar a los ciudadanos de las masías"

Cerca de 400 efectivos tratan de sofocar las llamas en un incendio en las comarcas de la ribera del Ebro a la altura de Tarragona en el que es el primer gran incendio de la temporada. 3.600 hectáreas calcinadas hasta ahora.

En Hoy por Hoy hemos hablado con el alcalde de Flix, Francisc Barbero, municipio más afectado por las llamas, con cerca de 3.500 habitantes.

“No está afectado el núcleo, aunque ha llegado a un kilómetro y medio, no ha pasado el rio y no ha llegado”, ha explicado Francisc Barbero.

No obstante, la mayor preocupación ha sido “evacuar a la ciudadanía que vive en masías”. Casi medio centenar de ciudadanos han sido evacuados ante la virulencia del incendio y han pasado la noche en albergues, hoteles y un gimnasio de una escuela.

Por el momento, aunque la principal hipótesis de los agentes rurales ha sido la autocombustión de un estercolero. Sin embargo, Barbero no se ha querido pronunciar al respecto y ha incidido en los esfuerzos han estado en la evacuación.