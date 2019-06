"Cambié la arquitectura por vivir en el mar"

Paula se encontró con el mar por casualidad cuando terminó arquitectura y decidió darse un tiempo antes de ponerse a trabajar. "Tuve la oportunidad de embarcar en un velero para cruzar el Atlántico, y lo que era un simple desplazamiento, resultó ser un cambio de vida total. Me cautivó tanto que hice de ello mi pasión. Desde entonces he intentado aprender a navegar en muy distintas travesías como regatas, viví en islas remotas durante meses y pasé temporadas trabajando en el Atlántico o en el Caribe", describe. "Hacer un cambio de vida es complicado en el momento de tomar la decisión porque decides dejarlo todo por algo incierto, porque la vida en el mar es muy difícil si no la conoces. Uno de mis objetivos es inspirar a las personas a cumplir su sueño si lo desean. Una vez empiezas sale solo si tienes motivación y ganas", nos cuenta.

