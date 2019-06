El community manager de Shakira: "Si tienes dudas, mejor no estés en redes"

Hace unos días el líder de VOX en Andalucía, Francisco Serrano, ha pedido la baja como diputado para recuperarse anímicamente del linchamiento sufrido por su opinión, en redes, sobre la sentencia de la Manada.

Sorprende que esto le ocurra al representante de un partido que acusa a la gente de tener la piel final y presume de hablar claro; pero nos sirve para plantearnos, ¿estamos preparados para recibir críticas? ¿Las redes eliminan nuestra alma más empática? ¿Seguimos pensando que lo que decimos en redes no tiene importancia? ¿Como debemos estar en redes?

Hablamos de esto con Elvira Lindo que cree que las redes multiplican la falta de empatía que existe en la sociedad: "Esa falta de empatía -sobre todo entre los más jóvenes- se da porque es una generación que no ha visto el sufrimiento directo", explica, al contrario que sus padres y abuelos que sí lo han vivido y a los que, cree les cuesta más hacer daño a la gente.

Lindo pone a Guillermo Zapata como ejemplo de esto; el ejemplo, cree, de cómo una persona se da cuenta de que las redes son inocentes; y es que el ex concejal de cultura del Manuela Carmena tuvo que dimitir precisamente por esto: "Se tiene la idea de que eso no es real y sí lo es".

Además hemos hablado con Xavi Menós, el Community Manager de Shakira que asegura que "no pasa nada" por no estar en redes sociales e incluso afirma: "Si tienes dudas, mejor no estés en redes".