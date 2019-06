Comedia Perpetua | 1x43 | Hombre refranero

Comedia Perpetua 1x43 | El programa favorito de los amantes de los refranes.

Con Antonio Castelo, Iggy Rubín, Miguel Campos y Jorge Yorya.



IMPORTANTE:

Hemos pospuesto una semana el concurso de Cosplays de Comedia Perpetua para ganar el bote de premios más grande hasta el momento.

Si quieres participar envía tu foto (o vídeo) a phibetalambdacomedy@gmail.com

Tenéis hasta el lunes por la noche.

Anunciaremos al ganador la semana que viene.



Wikipedia de Leonard Hackett, el cómico con el que arrancamos el programa.

https://es.wikipedia.org/wiki/Buddy_Hackett



Ricky Gervais viene a Madrid.

https://twitter.com/DaniMontoro4/status/1143946759581917185



Alfredo Díaz, el cómico que le echa un cable a Pedro Sánchez con los discursos.

https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-20/alfredo-diaz-paramount-comico-moncloa-voxonaros_1759674/



Gilbert Gottfried, el cómico del que hablamos en el programa anterior que también es un guarro macarrilla interesante.

https://es.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Gottfried



Comedians in Cars Getting Coffee, la serie de entrevistas de Jerry Seinfeld tomándose un café con un carraco impresionante.

https://youtu.be/M9E7oaqZZOE



Chillax, la plataforma de visionado online gratuita que tiene loca a la phiena gorda.

Chillax.to



Singlot Festival, el festival de comedia en el que estarán Iggy, Antonio y Miguel.

https://elterrat.com/teatro/singlot-festival/



Cruïlla Comedy, el festival de comedia de Barcelona en el que estarán Iggy, Antonio y Miguel.

https://www.cruillabarcelona.com/es/cruilla-comedy/



Entradas para "Summertime", el show de Stand Up veraniego de Iggy Rubin y Pablo Ibarburu.

https://www.atrapalo.com/entradas/summertime-pablo-ibarburu-e-iggy-rubin_e4820075/



El Fringe, el Festival de Edimburgo de comedia.

https://viajar.elperiodico.com/viajeros/comedia-y-teatro-en-el-festival-fringe-de-edimburgo



PSG Knives, los cuchillos para los que son phiena, yoryer, looper y psger

https://psgknives.com/



Entradas para Tentenelaire, el show de Jaime Pastor.

https://www.atrapalo.com/entradas/tentenelaire_e4833665/



Hoy en "Thank you for this beautiful comedy" comentamos "Best Time of Our Lives", de Adam Devine.

Puedes verlo en Netflix: https://youtu.be/qHkelMSSCgA



Ahri Findling, el cómico que dio su bendición a Yorya.

https://twitter.com/THEYCALLMEAHRI/status/1138440904715489281



Venga Monjas, autores del disco Hits

https://twitter.com/vengamonjas



La Llama Store, la maravillosa tienda de Barcelona especializada en comedia que patrocina la sección de Yorya.

https://lallamastore.com/



