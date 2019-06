"Los padres que someten a sus hijos a maltrato por ser gays merecen pena de cárcel"

Las llaman terapias conversoras y, en realidad, no lo son. Una terapìa será siempre algo beneficioso y estas comidas de cabeza supuestamente pensadas para ser heterosexual, te machacan. La primera vez que vi a Christopher coincidimos para celebrar el día internacional contra la LGTBIFobia, citados ambos por Arcópoli. Christopher es un hombre guapo, joven, con una mirada de un color intenso y una conversación pausada y rica. Criado en un estado mormón de Estados Unidos, en una familia profundamente religiosa, ocultó su homosexualidad sintiéndose alguien sucio, raro, diferente toda su vida. “Nunca hablé de lo que me pasaba porque nunca tuve referentes de que aquello pudiera pasarme. Crecí sintiéndome alguien raro, extraño, sucio”. Embaucado en ese sentimiento accedió a esas charlas supuestamente pedagógicas para intentar no ser homosexual. EL resultado fue demoledor. Grbriel J. Martín psicosexólogo y especialista en psicología afirmativa gay define estas charlas como técnicas de conversión y las rechaza por sus consecuencias: “Cada persona es diferente, pero pasar por una de estas técnicas son cuadros de depresión, crisis de ansiedad y una valoración de la autoestima nefasta. Terminas creyendo que ser homosexual es un problema.” el trabajo con estas personas es arduo. Hay que conseguir enseñarles que no pueden estar equivocados por amar a alguien, sino que las personas que creen que no ser heterosexual es un estigma son los que están equivocados. “Los padres que obligan a sus hijos a ese maltrato merecerían penas de cárcel”. Christopher ha conseguido reponerse de ello y ahora da charlas por toda España educando a otros homosexuales para que se quieran a sí mismos.

El acrónimo LGTBI tiene en su interior un montón de acepciones. La necesidad de etiquetarse, de pertenecer a un grupo y de sentirse acompañado lleva a muches a intentar definirse cada vez más. Darko es una persona transexual no binaria y se define como pansexual. “La pansexualidad hace que especifiquemos que no solo nos sentimos atraídos por hombres y mujeres, sino también por personas transexuales, incluyendo a las no binarias. No nos enamoramos de unos genitales”. Esta acepción, cada vez más extendida, fluctúa así mismo con la definición que da La FELGTB sobre la bisexualidad, Noelia Mellado, de Bisexuales FELGTB, nos explicó que desde principios de los 90 la bisexualidad se considera al atracción hacia personas de todos los géneros, no solo hacia los del sexo opuesto. Entre ambos definieron cómo es la lucha bisexual y hasta dónde debemos ir todos de la mano. Pansexualidad, si sientes esa necesidad de especificar y significarte. Bisexualidad, si hablamos con rigor.

Felices, juntos y activistas, todos. Y, aunque siempre nos guiemos al hablar del Orgullo por el MADO, el que se celebra en Madrid, lo cierto es que hay otros orgullos, que no se celebran en las mismas fechas, pero que son igual de importantes y, quizás, hasta más apabullantes. Hablar de diversidad sexual en un entorno agrícola y rural es más complicado. Rafa Cuiña fue alcalde de Lalín (Pontevedra) en la pasada legislatura por Orgullo por Galicia. Impulsó dos citas importantes: el Orgullo de Lalín y el Cocido del Orgullo. Y consiguió que la educación sexual y humana llegara a una zona donde hasta entonces era inimiganible. “Conseguimos que Lalín fuera la capital de la tolerancia y el respeto y, como tal, se ha quedado.” Cierto. Algo parecido consiguió Cristóbal Torres, quien a cuenta de unas declaraciones homófobas de un dirigente del Partido Popular, aprovechó que desde el Intermedio el Gran Wyomin citara a todos los palomos cojos a acudir a Badajoz… ¡Y se convirtió en una cita multitudinaria! Los Palomos llevan ya ocho ediciones en las que el respeto,la tolerancia y la diversidad están presentes. Citas familiares ambas en las que padres, hijos y abuelos aprenden cada vez más a convivir. Porque así se educa. Y me despedí explicándoles por qué es importante tener una noche libre en toda relación de pareja que se precie