Los Javis defienden su lucha LGTBIQ: "Pues no, no hemos tirado la primera piedra en Stonewall"

Todo el mundo conoce a Paquita Salas, aunque no haya visto la serie. Ese es uno de los grandes logros de Los Javis, la pareja creativa más mediática de los últimos tiempos. Javier Ambrossi y Javier Calvo vuelven con la temporada más ambiciosa de la serie mientras desarrollan una serie sobre la biografía de ‘La Veneno’.

Lo que nació como una webserie ‘low cost’ de Flooxer de nicho sobre el mundo del espectáculo, sus pocas luces y sus muchas sombras, vuelve con una tercera temporada en la que confirma su madurez. Un auténtico fenómeno viral que ha sabido conectar muy bien con el público joven, pero también con otras generaciones gracias a sus referencias y a su lenguaje.

Después del hundimiento en el que se ve inmersa al final de la temporada pasada, ¿qué Paquita veremos en esta nueva tanda de capítulos?

J. Calvo: Paquita siempre ha sido igual, siempre ha sido una serie que ha combinado, además casi a minutaje, la comedia y el drama. Paquita siempre ha sido emoción y comedia. La gente se ha hecho una idea diferente de lo que es ‘Paquita’, que no es una comedia loca.

J. Ambrossi: Las promociones de Netflix han contribuido a crear una imagen del personaje más orientada a la comedia, pero que es simplemente una herramienta de marketing. La serie siempre se concibió de una manera muy clara: en el capítulo uno, cuando Macarena deja a Paquita, realmente la idea era hacer un retrato de una profesión muy poco reivindicada.

J. Calvo: En la primera temporada, ‘Paquita Salas’ ya era cómo una mujer se enfrenta a la pérdida y la segunda, cómo una mujer se enfrenta a la crisis. La tercera temporada es más esperanzadora y con más comedia porque trata de cómo una mujer tiene una segunda oportunidad y se levanta después de haberse caído.

¿Es la de Paquita Salas una profesión cruel?

J. Ambrossi: Es una profesión muy cruel y poco reivindicada. Una de las reflexiones que hicimos en la segunda temporada es que ella no podía perder lo que era un descubrimiento de nuevos talentos y en esta hay una reivindicación de nuevos actores.

La lista de personajes que aparecen en la serie no para de crecer: Terelu Campos, Lidia Bosch, Úrsula Corberó, Irene Escolar… ¿Hay cameos que no habéis incluido?

J. Ambrossi: hay mucha gente que nos ha pedido salir, y sería una fantasía, pero al final la serie habla por sí misma y hay tramas que no ves y que no encaja.

J. Calvo: En esta temporada nos hemos intentado centrar en los personajes de la serie. Necesitaba más a Magüi, a Belén de Lucas, a Lidia San José… El universo Paquita ha dejado un poco de sitio menos para los cameos, pero los que hay son de nivel alto. En las dos temporadas anteriores intentamos que estuviera Carmen Maura y no fue posible.

Hablando de cameos, el primero que vemos es el de la cabecera. Si la temporada pasada escuchábamos la sintonía de ‘Paquita Salas’ cantada por Rosalía, esta vez es la mismísima Isabel Pantoja la que la interpreta. ¿Cómo lo conseguisteis?

J. Ambrossi: Ella se puso en contacto con nosotros para conocernos y ver en qué relación podía ir nuestra relación y eso fue lo primero que le propusimos. Vio ‘Paquita’, y creo que en la serie se entiende perfectamente el homenaje que pretendemos hacer a la cultura de este país interpretativa, artística, musical, y que nunca hemos mirado por encima del hombro a ningún icono pasase lo que pasase en su vida, y con Isabel pasa igual.

J. Calvo: Paquita habla de eso, y es una cosa que nos inquieta mucho. Qué rápido tiramos al suelo a las figuras que han sido importantísimas. ¿Dónde se queda eso que han hecho esas personas tan importantes que no están en el lugar en el que tenían que estar? Hay que separar obra y autor.

Además de las referencias al mundo del espectáculo, no escapáis de mostrar algunas grandes polémicas de la industria del cine. En la anterior temporada fue la protagonizada por Verónica Echégui y en esta la del boicot a las redes sociales por la interpretación de hombres y mujeres transexuales.

J. Calvo: Queremos hacer una serie que hable del show business en España, por eso se hacen menciones a esas polémicas. La realidad nos inspira para hablar de ello. Es una oportunidad muy buena para hablar de esos temas y reflexionar sobre ellos.

J. Ambrossi: Y más cuando nos vamos a enfrentar a ello en nuestro próximo proyecto, la adaptación de la biografía de Cristina La Veneno, y nos apetecía tener esta reflexión sobre los actores, las minorías, y creo que queda muy claro nuestro punto de vista en el capítulo.

Un proyecto, el de La Veneno, que seguramente os traerá muchas críticas. ¿Cómo lleváis el proceso y cómo os preparáis para ese momento?

J. Calvo: Según en qué momento te acojonas más…

J. Ambrossi: A veces vas a entrevistas, como la de La Sexta Noche del otro día, y te sacan tomas como el de la manada, o Vox… Y piensas ‘¿quién soy yo para contestar a estas preguntas?’, ‘¿desde qué lugar las contesto?’. Me parece un atrevimiento por mi parte, pero ya que estás ahí, tratas de hacer un acercamiento a lo que piensas sobre el tema. Yo a veces voy asustado a las entrevistas últimamente.

J. Calvo: Cada cinco entrevistas que hacemos bien, hay una que siempre haremos mal.

J. Ambrossi: A mí me gusta pensar en las entrevistas en el momento, y a veces hago pensamientos y reflexiones que no hago en mi casa, a veces me veo egoísta o equivocado sobre un tema… por ejemplo, el tema del maricón amable de la entrevista de El País Semanal, sin contexto y sin tono, parece que nosotros no somos conscientes de la lucha ni que los seis años que llevemos de carrera intentando dar la cara en lo que podemos por este tema hayan servido de nada. Solo una frase sacada de contexto te convierte en alguien que no ha tirado la primera piedra en Stonewall. Pues no, no la he tirado.

J. Calvo: Caminamos hacia que nos de igual y aprender de los errores sin darle tanta importancia. Pero cuando te ves en el momento, es bastante jodido verte envuelto en eso y leer según qué cosas.

Hay un momento en el segundo capítulo de esta temporada en el que Paquita Salas se pregunta ‘qué pasa con Ciudadanos’ y se queja de que los jóvenes se quejan mucho. ¿Habláis en nombre del personaje?

J. Calvo: Es un chiste que nos hizo mucha gracia, en el capítulo en el que hemos plasmado de forma más evidente que Paquita está equivocada. Habla del desconocimiento que tienen algunas personas y que hay que enseñar con cariño qué libros o qué prensa deben leer para informarse. Paquita habla desde un punto de vista cuñado.

J. Ambrossi: No sé si nos quejamos mucho o no, pero estoy muy orgulloso de mi generación, porque nos hemos tenido que sacar las castañas del fuego nosotros solos. Me veo rodeado de gente talentosísima que no tiene el lugar que se merece, y me emociona verles avanzar. Lo más importante de todo es la compasión, que en EEUU está en todos los realities, pero aquí se debería usar más.