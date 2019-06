"Como víctima de violencia machista no soy una pancarta. Necesitamos que nos escuchen"

María del Consuelo es víctima de violencia machista, "una vez salimos de este maltrato tenemos el institucional" describe. "Necesitamos que alguien se siente con nosotros, que nos pregunten las deficiencias que existen desde que ponemos una denuncia. Me gustaría que cambiasen muchas cosas, que no fuésemos una pancarta, ni una foto porque las que estamos vivas necesitamos que nos escuchen", dice. María del Consuelo se sintió desprotegida "desde el primer momento que vas a poner una denuncia y no sabes loq ue va a pasar. Te sientes bloqueada e incluso culpable de hacer la denuncia, porque eres juzgada por el matratador e incluso por la gente, te insinua que es buena gente, que si te lo estás inventando..." dice. "Le diría a las mujeres que estén en mi lugar que se sale, que siempre hay alguien o algo por quien luchar", concluye,

Seguir leyendo