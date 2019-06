Laura Freixas: "Nos engañan con el mito de la igualdad y creemos que está todo conseguido y no es así"

La escritora y feminista Laura Freixas ha publicado nuevo libro, A mí no me iba a pasar, un trabajo muy especial para ella porque es una novela autobiográfica. Relata su vida con en forma de denuncia a la sociedad desde la perspectiva de madre y feminista: “Nos engañan con el mito de la igualdad y creemos que está todo conseguido y que haremos lo que queramos y no es así. No nos damos cuenta que en el paquete de tener un hijo lleva el paquete de ser madre, no en el sentido biológico, sino en el sentido social con lo que eso conlleva y el de ser ama de casa y renunciar a tu trabajo…todo eso yo no lo quería y pensaba que eso lo podía evitar”.

La “valentía” es uno de los puntos fuertes tal y como le expresó Macarena a Freixas. La escritora confesó que lo que realmente le ha dado vergüenza ha sido “reconocer qué parte tenía en todo eso, no solo son cosas que me han pasado, sino cosas que he aceptado por cobardía o por pereza”. Además, comentó que “la valentía se adquiere en un momento de madurez personal y profesional”

Además, respecto al papel de madre biológica y adoptiva (que es lo que es ella) confesó que “son etapas que me han hecho muy feliz por una parte y por la otra pienso que hay un engaño y que se ha idealizado mucho”.

En cuanto a la maternidad también comentó que “no hay referente cultural importante, hace años me hubiese gustado leer un libro como el mío”. Como se decía anteriormente, su libro es autobiográfico, para ella “las novelas no sirven”. Cuando Freixas habla de “autobiografía cruda” en su libro, es que habla sin pudor y sin miedos y sin pudor, habla de su vida con su marido y con sus padres. Aunque ella es la más dura consigo misma y “eso es lo que quería”

Son varios los ejemplos de actuaciones machistas o patriarcales que la autora escribe en su libro, una crítica a la sociedad. “Cuando al niño le pasa algo en la guardería a la primera persona que llaman es a la madre, no al padre”. Una sociedad que “da por hecho que la madre es la que se tiene que encargar de todo y el padre tiene que trabajar”, manifiesta la escritora.

A mí no me iba a pasar titula y manifiesta Freixas, ella misma reflexiona en su libro e intenta entender cómo se adentró en “una trampa total”, como dice la autora, al dejar su vida profesional para ocuparse de la casa y de los niños y depender económicamente de su marido.