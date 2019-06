Mayores fuera del armario

Como enfermos o delincuentes, así les miraron durante muchos años. Mofas, insultos y discriminación formaron parte de su día a día. Algunos tuvieron la valentía de vivir de una manera diferente, otros se perdieron en el camino. Los más valientes atesoran historias hermosas vividas con discreción, las recuerdan con nostalgia y dolor porque les tocó lidiar con una sociedad y con unos legisladores que no entendieron su tendencia sexual. La suya fue una época en la que asustaba lo diferente, en la que no se comprendía que la diversidad es una riqueza a la que no debemos renunciar. ¿Cómo vivieron en aquella España gris las lesbianas, los gays, los transexuales y los bisexuales? Ahora, entre achaques y soledad, afrontan el final de una vida que fue una aventura y un riesgo. Aunque han pasado los años la mayoría siguen conviviendo con la indiferencia, la soledad y el estigma. Son los mayores LGTBI pero ahora hablan con orgullo, ya no tienen miedo a decir quiénes son.

De su invisibilidad, de sus frustraciones y sus esperanzas nos hablan Ángel, Eduardo y Mónica, mayores LGTBI.