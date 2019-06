Recorrer los 60 kilómetros que separan Alcaracejos de Cardeña, dos pequeños pueblos cordobeses, en 1963 y sin coche, era una auténtica odisea. Por eso, Juana y Pedro se enviaron una carta al día durante los cinco años que sus destinos como maestros les mantuvieron separados, para mantener viva su relación, para no perderse nada del otro. Los fines de semana daban descanso a sus plumas y se reunían en el pueblo de ambos, Villanueva de Córdoba. El plan aquellos días consistía en pasear cogidos de la mano por la carretera, ir al cine y los domingos a misa. Un ritual que terminó en agosto de 1968, cuando se casaron. Aquel día Juana entró a la iglesia del pueblo con un precioso vestido azul hecho a medida, el blanco no era para ella, ni tampoco lo serían las muchas normas sociales que dictaba la época. Pedro lo sabe bien y tal vez sea eso lo que mantienen sus ojos chispeantes cuando la mira más de 50 años después. Ella se ríe y le coge de la mano. Dice que ahora, con el paso de los años, es todo muy bonito. No es que antes no lo fuera, pero la vida les ha traído problemas y pesares, algunos muy difíciles de superar. Ellos han seguido adelante. Juntos. Como la historia de Juana y Pedro, ‘Teoría del amor’ cuenta la de Yedra y Ángel, la de Carlos y Emilio y la de Ovidia y Luís. Entre todas, suman más de 200 años de amor. Sí, son un rara avis, una especie en peligro de extinción. Muy pocas parejas declaran sentirse enamorados tras décadas juntos y muchas deciden poner fin a su relación, más de 100.000 matrimonios se divorcian cada año en España.

Cadena SER

Luis y Ovidia / Cadena SER

¿Por qué solo algunas parejas llegan enamoradas a la recta final de la vida?¿Cuáles son las claves del amor de largo recorrido? ¿Cómo atravesar la rutina, el aburrimiento, la falta de deseo, los problemas económicos o las infidelidades? ¿Cómo superar la muerte de un hijo o la enfermedad de un ser querido? Para empezar a analizar todas estas cuestiones, primero necesitábamos saber qué es el amor, qué significa estar enamorado. Alicia Liñán, terapeuta de pareja y profesora, considera que “el amor es una actitud en la relación con el otro. Hacer que el otro esté bien. Es dar apoyo, confianza y respeto. Hacer que la otra persona se sienta bien conmigo porque así estará conmigo”. Asegura que no existe una fórmula perfecta, pero el respeto, la confianza y el cuidado deben ser los pilares sobre los que construir relaciones sanas y a largo plazo. Hace unos años la facultad de psicología de la Universidad Complutense de Madrid realizó un estudio sobre las parejas duraderas. La doctora María Luisa Cuenca, formó parte de esta investigación y una de las conclusiones a las que se llegó fue que, una vez superados los primeros 10 años juntos, es más probable que la relación continúe y que la intensidad del amor sea estable a largo plazo. Es decir, que los primeros 10 años son clave para una relación de pareja y que en ellos se establecen los principios de cómo va a resultar la relación con el tiempo.

Yedra y Ángel / Cadena SER

Emilio y Carlos / Cadena SER

Pero llegar al final de la vida con nuestra pareja no tiene por qué ser un objetivo al que aspirar. La psicóloga Alicia Liñán asegura que a veces la mejor solución es separarse. El camino para ser felices está lejos del otro. La abogada de familia Paloma Zabalgo lidia cada día con matrimonios que han decidido poner fin a años de convivencia. Estima que el porcentaje de parejas que llegan a un acuerdo amistoso durante la separación está en torno al 80%, mientras que solo el 20% pasa por una demanda judicial y, de éstos, el 10% acaba en un contencioso. La custodia de los hijos es la principal fuente de conflictos pero también es el motivo por el que muchas parejas dan su brazo a torcer y llegan a un entendimiento. Son los menores las mayores víctimas de esta situación.

Sin embargo, hay quienes continúan su vida en pareja a pesar de que ya nada les une. Por eso, la terapeuta Alicia Liñán insiste en la importancia de tener proyectos en común. Puede ser hacer teatro, apuntarse a clases de sevillanas, ir al cine los sábados o simplemente pasear un rato cada tarde. Lo fundamental es encontrar un espacio compartido y respetar los espacios individuales. Caminaremos por estos espacios conjuntos y en solitario de las cuatro parejas de este documental para descubrir cómo, cada uno a su manera, han conseguido mantener la ilusión que les unió hace décadas y un amor que, nos confiesan, es mucho mayor ahora que entonces.