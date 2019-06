Dani Ceballos desliza la idea de salir cedido del Real Madrid: "Lo mejor para todos es que me sienta importante y juegue 40 partidos"

Dani Ceballos está siendo uno de los jugadores más destacados de la selección española Sub 21 en la Eurocopa de Italia. Es por ello que muchos equipos están interesados en hacerse con sus servicios debido al hecho del poco protagonismo que ha tenido esta temporada en el Real Madrid.

📻🚨 @DaniCeballos46 en @ellarguero



"El año que viene no quiero estar sentado en un banquillo, va a ser mi año"



"Mi objetivo es jugar 40 partidos el año que viene y ser importante donde esté"



"Mi idea es triunfar en el Madrid. ¿Cesión? Habría que hablar con el club" pic.twitter.com/D0d6HgXv1O — El Larguero (@ellarguero) 28 de junio de 2019

El jugador andaluz atendió a 'El Larguero' y habló claro de su futuro. "Quiero jugar, quiero ser feliz, no quiero estar más sentado en un banquillo. Es el momento de dar un paso adelante. El año que viene hay una Eurocopa y quiero estar, ya me perdí el año pasado el Mundial. Quiero demostrar a todo el mundo que sirvo para esto y el año que viene va a ser mi año".

Ceballos dejó claro que su idea no pasa porque este año se repita la situación de tener pocos minutos en el conjunto madridista. "Sinceramente yo quiero jugarlo todo y sé que en el Real Madrid es muy difícil. El tiempo dirá si tengo nivel para ser titularísimo en el Madrid, mi objetivo el año que viene es jugar 40 partidos y ser importante en el equipo en el que esté".

Mario Torrejón dejó claro que el Real Madrid confía en Ceballos y que no quiere que el jugador se marche, la intención es que el jugador salga cedido. "El club me ha dejado claro que confía en mí y yo confío en triunfar en el Real Madrid. Si no puede ser, pues habrá que buscar otro destino".

Yago de Vega le preguntó directamente por la opción de una cesión y Ceballos no confirmó pero dejó claro que sería positivo para todos. "Al final es hablarlo y llegar a un entendimiento entre club, entrenador y yo. Tenemos que estar todos en la misma sintonía. Al fin y al cabo lo mejor para todos es que me sienta importante y juegue 40 partidos al año".

Europeo Sub 21

De cara a la final de este domingo, Ceballos dejó claro que van a por todas. "Tengo una ilusión y unas ganas tremendas de que llegue el domingo y seamos campeones. Esta Selección no es una Selección, es un equipo. El partido de Italia fue triste para nosotros pero también nos dimos cuenta de que podíamos salir campeones"

Además, reconoció su interés y su ambición por jugar tanto la Eurocopa como los Juegos Olímpicos el próximo verano. "El año que viene hay Eurocopa y JJOO. Yo soy joven y quiero jugar los dos torneos. Tendría que ir como uno de los mayores de Sub 23. Me haría mucha ilusión y lo dejo caer ya", comentó entre risas.