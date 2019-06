Fabián: "El primer sueño es ir a la Eurocopa y el segundo levantarla"

Fabián Ruiz se ha consagrado en este Europeo Sub-21 con la Selección Española después de proclamarse campeón y también tras ser elegido MVP del torneo gracias a sus actuaciones. El centrocampista del Nápoles valoró el triunfo en el último tramo de Carrusel Deportivo con Álvaro Benito.

"Contento por ese trofeo pero sobre todo por el campeonato que era lo importante. Hacía tiempo que España no se lo llevaba. Hemos crecido y creo que nos lo hemos merecido", reconocía el andaluz sobre el campeonato que han hecho.

En cuanto a la fiesta, admite que "esta noche durará muchísimo. Todo el mundo, jugadores, cuerpo técnico, familia, tenemos que celebrarlo que nos lo merecemos".

Su buen momento le han hecho merecedor del MVP del torneo, algo que marca una de sus mejores temporadas: "Es una de mis mejores, ha sido un año muy bueno. Será inolvidable, espero seguir creciendo porque siempre se puede mejorar y conseguir muchos títulos más".

"Como en el área no puedo entrar mucho tengo que intentarlo desde fuera", explicaba Fabián sobre su gol a los 7' frente a Alemania en el que "hemos empezado muy bien. Los primeros 20' han sido increíbles. Sabíamos que teníamos que sufrir, en la segunda hemos podido meter ese segundo gol pero al final casi nos da un infarto a todos con su gol".

Sobre si habían realizado alguna apuesta si finalmente terminaban campeones reconoce que "en el vestuario entre cuatro tenemos que dejarnos sólo el bigote, así que subiremos una foto y seguro que me tatuaré esta copa que es la primera y siempre quedará en el recuerdo".

"Ojalá, el primero sueño es ir y el segundo levantarla. Toca pensar descansar y afrontar el próximo año con las mismas ganas e ilusión", explica sobre la posibilidad de ir a la próxima Eurocopa 2020 con la absoluta-

Y sobre el futuro, sentencia diciendo que "voy a desconectar de un mes sin fútbol y ya tocará de nuevo. Tengo contrato, 4 años. Ahora mismo no tengo precio".

Dani Olmo, elegido MVP del partido

El MVP del torneo valoró el triunfo en el último tramo de Carrusel y también lo hizo el mejor jugador de la final como fue Dani Olmo, autor del segundo gol que explicaba así: “Sabía que el portero quería achicar lo más rápido posible así que me ha venido picársela. Muy contento, al final ha entrado que es lo más importante. Me costó un poco dormir, pero bueno, al final siempre intento visualizar lo que puede pasar pero ésta no la visualicé”.

En cuanto a la dedicatoria y a si continuará en Croacia el próximo año dice que “se lo dedico a toda mi familia que han venido. Tocan un par de semanas para desconectar. Ha sido una temporada muy larga, ya veremos a ver lo que pasa”.