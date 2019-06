Rubiales desea que la situación con LaLiga "se pueda arreglar"

Luis Rubiales atendió a los micrófonos de Carrusel Último Tramo tras el partido de la selección española de fútbol sub-21, quienes se han proclamado Campeones de Europa ante Alemania (2-1). El presidente de la Federación Española de Fútbol ha felicitado a los jugadores en el vestuario: "He entrado pero solo un momento. Están muy contentos, saben que han hecho algo muy difícil de hacer. Estoy especialmente feliz por los que no han jugado hoy porque han ayudado muchísimo, todo el staff que ha empujado muchísimo porque tenemos jugadores de grandísima calidad y tienen que entender que no todos pueden jugar. Pensar que esto empezó con el pie cambiado y que haya acabado también es motivo de alegría y de ver que a veces en el fútbol también exige la justicia"

Además, el Rey se puso en contacto con el presidente para felicitarle por el nuevo tñitulo europeo de la selección sub-21, el quinto en su historia: "Ha sido muy cariñoso como siempre, llamaba desde Panamá en un viaje oficial. Ha visto unos minutos del partido y ha dicho que hemos jugado muy bien. Luis de la Fuente y Vallejo han hablado con él".

Ante los últimos minutos del partido, cuando Alemania anotó su primer gol, Rubiales indica que sufrió por un posible empate: "Se pasa mal, creo que ha sido un partido en el que hay que reconocer que ellos también tienen un gran equipo. El marcador ha sido justo, en alguna ocasión pudimos marcar algún gol más. Ellos no le han perdido la cara al partido, un gran equipo como estos te puede complicar el partido. Hemos ganado y estamos muy felices"

"Es un tío muy normal en el trato, muy humilde y educado. Estoy cada vez más contento de esa decisión que tomamos hace un año. Luis de la Fuente ha sido clave en el equipo, se lo merece y estoy muy emocionado por él porque es un gran tipo y un magnifico entrenador que ha sabido llevar el grupo como nadie. No quiero destacar a nadie porque sería muy injusto, hay jugadores que no han podido estar aquí", comentaba acerca del fichaje de Luis de la Fuente, pero no quiso mojarse sobre el mejor jugador del equipo, recordando a todos los que no han podido estar en el torneo.

Sobre las negociaciones con LaLiga por el sorteo de la próxima temporada, Rubiales no ha querido hablar pero confirma que, a partir de este lunes, se tomarán cartas en el asunto. Además, se plantea un posible Clásico en agosto. "No creo que sea momento de contestar eso. La verdad que llevo tres días con la selección y a partir de mañana vamos a seguir con esa negociación. Ojalá todo se pueda arreglar", zanjaba el presidente.