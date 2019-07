El presidente del primer club que defiende que la tierra es plana visita 'El Larguero': "Sigo esperando a que me demuestren cómo se curva el agua"

Javier Poves se ha colado en los principales medios internacionales en los últimos días y no precisamente por el ascenso del Móstoles Balompié a la Tercera División madrileña, sino por su concepción del mundo como terra-planista. El actual presidente del club madrileño habló con Yago de Vega en El Larguero sobre su decisión.

"La única forma que tenía de encontrarle sentido al fútbol al que tanto quiero a día de hoy, el cual no me gusta cómo está, era mezclarlo con algo en lo que creo", comentó Javi Poves tras cambiarle el nombre al Móstoles Balompié y convertirlo en el primer equipo que defiende que la Tierra es plana.

Javi Poves demostró en 'El Larguero' su firme convicción acerca de la teoría de que la Tierra no es redonda, si no plana. "Yo sigo esperando que me demuestren cómo se curva el agua, nadie ha sido capaz de explicármelo. Hay un motivo económico bestial por el cual muchas personas quieren convencernos de que la tierra es redonda. Si la Tierra es esférica, ¿por qué tanto miedo? Hay una recompensa muy chula para quien traiga una foto del espacio que no sea CGI. Jamás he sentido que la Tierra se mueva".

Además, fue capaz de retar a Pedro Duque a una charla juntos para demostrar que el actual Ministro de Ciencia español, miente: "Yo encantado de poder llamar a Pedro Duque y debatir. Lo que pasa es que él va a replegarse y no se va a enfrentar porque sale perdiendo. Puedo certificar que es un impostor, se lleva mucha guita a base de contar mentiras".

"Unir las voces de millones de terraplanistas y de todas aquellas personas que buscan respuestas...", este es el objetivo de Javier Poves por el cual el Móstoles Balompié ha pasado a denominarse como Flat Earth F.C. después de quedarse como único gestor del club tal y como anunciaba en sus redes sociales.

Poves fue futbolista aunque finalizó su carrera a los 25 años al llegar un día al estadio El Molinón cuando militaba en el Sporting de Gijón y comunicar a los empleados que quería dejar de cobrar su sueldo por transferencia bancaria. Debutó con Manolo Preciado en Primera División.