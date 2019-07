Álvaro Benito: "Lo de Messi es muy extraño, no es habitual verle así"

En la madrugada de este martes al miércoles Argentina y Brasil se disputarán a partir de las 02:30 horas en España (hora peninsular) un billete para la final de la Copa América. En el Sanedrín de ex futbolistas, Gustavo López, Santi Cañizares y Álvaro Benito ofrecieron su punto de vista.

"Lo de Messi es extraño, no se encuentra a gusto a nivel futbolístico. Ya no es ni un estado de forma. Obviamente el tema mental influye mucho pero por lo que sea no casa bien con el estilo de juego, con los compañeros... no ha llegado a encontrar su hábitat donde poder explotar. El talento que otra veces le sale cada tres minutos y es cierto que le cuesta, le vemos muy apagado y no es habitual verle así", comentó Álvaro Benito acerca del estado de Leo Messi.

"Me genera ilusión pero tengo miedo, voy con el culo apretado", reconocía Gustavo López entre risas. "Espero al mejor Messi en este partido". Santi Cañizares opinó lo siguiente. "Teóricamente Brasil es favorita, sí, tiene mejor equipo, solo Messi puede salvar la situación, esa es la realidad".