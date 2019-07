Magos del pensamiento

Se llama Wolfram Eilenberger y se le ha ocurrido, nada menos, escribir un libro de aventuras protagonizado por cuatro filósofos. El libro se titula Tiempo de magos y es un viaje a la década prodigiosa de la filosofía alemana, léase occidental. Los diez años, entre 1919 y 1929, en los que cuajaron la base de su pensamiento Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Ernst Cassirer y Walter Benjamin. Un duelo de egos en la cumbre de la filosofía, un viaje a las fronteras del conocimiento humano, a sus límites y a sus misterios, en el que los exploradores son seres anómalos y no exentos de fragilidades. Wittgenstein, probable Asperger; Heidegger, narcisista e impotente emocional; Cassirer, apocado y siempre necesitado de reconocimiento; Benjamin, depresivo y caótico. Fueron ellos los que se aventuraron más allá de esa línea donde se tambalean las seguridades, donde florece el pensamiento propio pero también habitan la angustia, la nada, la zozobra, la fantasmagoría. Alemanes los cuatro, judíos tres de ellos, sólo uno se quedó en Alemania para ver cómo se precipitaba al abismo. Era, no deja de ser llamativo, el que más hincapié hacía en la importancia de llevar una vida intelectual fuera del rebaño. Tenía que ser justo él, Martin Heidegger, quien acabara por escribir: "El Führer, y sólo él, es la realidad alemana del hoy y del futuro". Sombras de la inteligencia, que no pueden llevarnos a desdeñarla, porque sólo en ella está la salvación frente a la barbarie.

