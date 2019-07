Sávio: "Prefiero que Neymar fiche por el Real Madrid"

Sávio Bortolini, exjugador del Real Madrid, Real Zaragoza, Real Sociedad y Levante habló con Yago de Vega, Axel Torres y Gustavo López el Brasil - Argentina en El Larguero hablando además del futuro de Neymar y el que tienen en el Real Madrid Rodrygo y Vinicius.

"No está siendo la Copa América que esperábamos. Todavía no hemos visto buenos partidos de Brasil. Los brasileños queremos que gane Brasil pero queremos también un partido de calidad, un partido con goles. Un Brasil - Argentina se vive muchísimo, es difícil de explicar lo que se siente en un partido así", explica sobre el partido de semifinales.

En cuanto al jugador a seguir en la 'albiceleste', lo tiene claro y no se basa en el momento actual: "A mí no me gusta que Messi diga que no está a su mejor nivel (risas). Al fin y al cabo es Messi, hay que tener muchísima atención, es un jugador extraordinario. En una jugada te puede decidir un partido".

En Brasil el gran ausente en esta Copa América es Neymar, y de cuyo futuro "no sería ninguna sorpresa que volviera al Barça, pero pensando en el Madrid prefiero que no vaya al Barça. Prefiero que fiche por el Real Madrid", admite.

Sobre los brasileños recién llegados al Madrid dice que "nos hubiera gustado ver a Vinicius en la selección brasileña ya. Merecía una oportunidad, pero hay tiempo todavía, es un jugador muy bueno", además de hablar sobre Rodrygo diciendo que "es un jugador de un talento extraordinario pero Vinicius está más preparado. Hay que darle tiempo a Rodrygo para que se adapte, tiene mucho futuro".

También habló del último fichaje rojiblanco, Rodi, al que define como "un grandísimo jugador, ha hecho una gran temporada. Es un fichaje muy bueno del Atlético de Madrid".

Por último, descarta un futuro ligado a los banquillos: "¿Estar en un banquillo? No, imposible, imposible. Viví muy intensamente el fútbol pero ahora prefiero estar fuera analizando".