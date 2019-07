Guadalupe Porras: "Estamos en el camino para que deje de ser noticia que una mujer arbitre en Primera"

El Comité Técnico de Árbitros ha anunciado este martes los ascensos y descensos de árbitros a Primera y Segunda División dejando una clara protagonista entre los ascensos: Guadalupe Porras Ayuso, que será la primera asistente mujer que esté en la élite del fútbol español, y compartió su valoración en El Larguero con Yago de Vega.

"Me han comunicado la decisión esta misma mañana. A los primeros a los que les he comunicado la noticia y les he dado un abrazo ha sido a mis padres", explicaba la nueva asistente de LaLiga sobre cómo recibió la noticia antes de que se anunciasen dichos ascensos públicamente.

Considera además que "si he llegado a Primera es porque estoy preparada. Siempre me ha apasionado el fútbol. Durante cuatro años compatibilicé el fútbol y el arbitraje y a día de hoy estoy muy contente de haber escogido el arbitraje".

Aún queda mucho camino por realizar, pero Guadalupe Porras lo tiene claro y considera que "estamos en el camino de que llegue el día en el que deje de ser noticia que una mujer arbitre en Primera".